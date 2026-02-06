Este pueblo de Murcia tendrá un superpuente en febrero de 2026 al solaparse el festivo con el Carnaval

El segundo mes del año no trata igual a todos los municipios de la Región de Murcia. Febrero dispone de pocos días festivos, ninguno nacional, y los que tiene están repartidos entre Alhama de Murcia, Beniel, Pliego, San Javier y Águilas. Sin embargo, solo uno de ellos puede convertir el único día inhábil de su calendario laboral de febrero en un superpuente.

La comunidad autónoma, como el resto de regiones, mezcla a lo largo del año festivos nacionales, regionales y locales, por lo que conocer con antelación en qué días de la semana caen dichas libranzas es muy importante si se quiere aprovechar la oportunidad para viajar o hacer algo distinto.

Festivos nacionales 2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo

– Jueves y Viernes Santo 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 9 de junio – Día de la Región de Murcia

– Día de la Región de Murcia 15 de agosto – Asunción

– Asunción 12 de octubre – Fiesta Nacional

– Fiesta Nacional 7 de diciembre – Día de la Constitución (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7)

– Día de la Constitución (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7) 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción 25 de diciembre – Navidad

Este jueves, la aerolínea irlandesa Ryanair aventuró cuáles iban a ser los destinos internaciones del Aeropuerto de la Región de Murcia para la campaña de verano, que comienza a finales de marzo, pero que pueden servirte para ir cogiendo ideas de potenciales destinos turísticos. Sobre todo, se han centrado en las islas británicas.

Un festivo para celebrar los Carnavales de Águilas

La tierra de Águilas disfrutará en febrero de un festivo que caerá en martes, el día 17, en plenas fiestas carnavaleras. Por lo tanto, si consigues hacerte con el lunes, día 16, podrías unir esa jornada inhábil al fin de semana, generando un superpuente para poder gozar del Carnaval de Águilas 2026.

Para ese puente de cuatro días, la localidad costera tiene ya su programación de fiestas bien configurada. En el caso de que desees quedarte en Águilas, durante ese finde tendrán lugar dos de los tres grandes desfiles que se celebran anualmente.

Programación del Carnaval de Águilas

Sábado, 14 de febrero:

Segunda Manga de la XXIV Regata de cruceros. XII Trofeo Estrella Levante. Entrega de premios y trofeo 'Mussona', en el puerto deportivo Club Náutico, a las 9.00 horas.

Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, Pregón de la Musa, pregonero/a y Bienvenida del señor alcalde en la Plaza de España a las 22.00 horas.

Domingo, 15 de febrero:

Primer Gran Desfile de Comparsas y Carrozas. Avenida Juan Carlos I y calle Rey Carlos III, a partir de las 18.00 horas.

Lunes, 16 de febrero:

Concurso infantil de disfraces en la Plaza de España a las 17.00 horas.

Concurso de disfraces 'Carnaval de la noche', en la Plaza de España, a las 00.00 horas.

Martes, 17 de febrero:

Segundo Gran Desfile de Comparsas y Carrozas. Avenida Juan Carlos I y calle Rey Carlos II, a partir de las 18.00 horas.