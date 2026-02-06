El PSRM propone a María Antonia Martínez como presidenta honorífica de su nuevo Consejo Asesor de Igualdad

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE) constituirá este sábado su Consejo Asesor de Igualdad, uno de los principales compromisos adquiridos por el actual secretario general, Francisco Lucas, durante el proceso de primarias que le llevó a liderar la organización en la comunidad.

El nuevo órgano nace con el objetivo de convertirse en un espacio de debate y elaboración de propuestas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Entre sus funciones figuran promover la participación política de las mujeres en los ámbitos orgánico e institucional, velar por el cumplimiento de la democracia paritaria, incorporar la perspectiva feminista en la acción política del PSRM y fomentar la implicación de los hombres en las políticas de igualdad.

Con la puesta en marcha de este Consejo, el PSRM-PSOE refuerza su apuesta por los valores feministas y sitúa la igualdad como uno de los ejes centrales de su proyecto político para la Región de Murcia.

El acto de constitución se celebrará en la pedanía de Los Torraos, en el municipio de Ceutí, y contará con la presencia de la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Bernabé.

Durante el acto se ratificará la designación de María Antonia Martínez como presidenta honorífica del Consejo Asesor de Igualdad. El órgano estará integrado mayoritariamente por las personas responsables del área de Igualdad en los ámbitos local, municipal y regional.

María Antonia Martínez fue la primera mujer en presidir una comunidad autónoma en España, cuando se situó al frente del Gobierno de la Región de Murcia. Abogada de profesión, fue ponente en la tramitación de dos leyes clave en la defensa de la igualdad de género en nuestro país y que fueron impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Por su contribución a ambas normas, fue distinguida con la Medalla de Oro del Ministerio de Igualdad.