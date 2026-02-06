¿Móviles fuera de bares y restaurantes? Así quiere la hostelería murciana que los clientes dejen las pantallas fuera de la mesa

Para muchas familias es difícil cuadrar la agenda para sentarse juntos en un bar o restaurante y disfrutar durante un buen rato de una comida. Nietos, padres, abuelos, primos y tíos logran ponerse de acuerdo y cierran el día y el lugar para estar durante un buen rato en compañía mientras los platos y las bebidas pasan y comienzan a llenar la mesa. ¿Pero cuál es la estampa que cada vez de forma más habitual se repite? La de parte de estos miembros, sobre todo los más pequeños y jóvenes, con el cuello flexionado y clavando sus ojos en alguna pantalla...

No hay conversación con los familiares que están alrededor de la mesa, están inmersos en el mundo digital que les brindan los móviles y las táblets, ajenos a las conversaciones e incluso a la comida... Mientras tanto, sus padres hacen de 'nexo' con los abuelos -a veces hablan y otras tantas están también pendientes del WhatsApp, de notificaciones de las distintas aplicaciones o de las redes sociales-.

La situación, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ponerle freno prohibiendo las redes sociales a menores de 16 años tal y como anunció el presidente esta semana, se repite cada vez con más frecuencia también en grupos de amigos que quedan a tomarse un café en alguna terraza. Camareros, gerentes y dueños de estos locales quieren ayudar a cambiar la imagen y ayudar a la 'desconexión digital' durante este rato.

¿Qué se puede hacer? ¿Qué primeros pasos se pueden dar en estos negocios? Entre estas medidas se plantea la posibilidad de recuperar la carta tradicional en detrimento de los códigos QR digitales que comenzaron a brotar a raíz de la pandemia de coronavirus.

Esta sería una de las primeras ideas que se plantean desde la patronal regional de hostelería, HoyTú, que se ha sumado a una de las campañas lanzadas por la asociación murciana Sin Pantallas para tratar de "concienciar" a clientes y comensales que están 'enganchados' al móvil. "Llega un momento en el que preguntas a los clientes si les ha gustado lo que han comido y no saben ni decir qué es lo que se han tomado", lamenta a La Opinión el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera.

"Sabemos que la batalla más dura está con los niños y los adolescentes"

"Lógicamente, no podemos directamente ni quitarle el móvil a un cliente ni decirle que deje de utilizarlo, pero sí que estamos comenzando a pensar en una batería de ideas y medidas que podrían favorecer que la gente los guarde en sus bolsillos o bolsos para que los utilicen lo menos posible", resalta Vera.

Así, si se les quita directamente la 'tentación' de seguir mirando sus móviles cuando van a consultar a través de los QR con qué aperitivos, platos, postres o bebidas cuenta ese local, más posibilidades habrá de pasar el rato entablando una conversación mirándose a la cara mientras son conscientes del bocado o del sorbo que están pegando.

El objetivo, explica el presidente de la patronal, es poner en marcha diferentes medidas de este tipo que cubran los distintos grupos de edad. "Sabemos que la batalla más dura está con los niños y los adolescentes", asume. "Nos pareció muy buena idea sumarnos a esta iniciativa de Sin Pantallas e intentar llevarla a nuestros bares, cafeterías y restaurantes para que en ese rato o incluso esas tres horas de comida familiar se desconecte y los clientes pasen el rato con la familia, disfrutando de la gastronomía junto al ambiente del local", dice.

"Los abuelos son los únicos que hablan mientras los nietos están más pendientes de los teléfonos"

"Nos damos cuenta de que, cuando se junta una familia en una mesa grande, al final los únicos que están hablando permanentemente son los abuelos porque no usan el móvil. Los padres están 'en medio' y los jóvenes y niños están todo el rato con los móviles. Se saben todos los vídeos que han visto en sus redes sociales, pero en ocasiones ni saben qué platos han pasado por la mesa. Tenemos que pensar aún cómo podemos hacer que pasen el rato alejados de estas pantallas y que se entretengan de otra forma más creativa", advierte Vera.

Marcha de 5 km en Caravaca Estas acciones que pretende impulsar la hostelería regional se sumarían al reto mundial ‘OFF February’ que la asociación Sin Pantallas trae a la Región de Murcia este sábado con una marcha en Caravaca de la Cruz -pasando por zonas verdes como las Fuentes del Marqués- de 5,04 kilómetros, que es la distancia media de ‘scroll’ que hace un usuario en las redes sociales a lo largo de un mes .

que la asociación Sin Pantallas trae a la Región de Murcia este sábado con una marcha en Caravaca de la Cruz -pasando por zonas verdes como las Fuentes del Marqués- de . La asociación apunta que estudios recientes han demostrado que la gente recorre diariamente de media 180 metros de ‘scroll’ en su teléfono . Multiplicándola por los 28 días que tiene febrero, darían esa distancia de 5,04 kilómetros.

. Multiplicándola por los 28 días que tiene febrero, darían esa distancia de 5,04 kilómetros. La campaña mundial invita a todo el mundo a que "haga un descanso durante los 28 días del mes de febrero en el uso de las redes sociales, desinstalando aquellas aplicaciones del móvil que más tiempo les ocupan, con el fin de aprovechar mejor ese tiempo".

Gastamos 54 horas al mes en ver en vídeos en redes

Desde la Asociación Sin Pantallas llevan tiempo concienciando sobre la importancia de alejarse de las pantallas, de hacer un uso responsable en las aulas, de retrasar la entrega del smartphone a los adolescentes hasta, al menos, los 16 años y de regular su uso en el hogar para favorecer el espacio a hábitos más saludables. "Los recursos digitales cada vez requieren más atención en el día a día de todas las personas y análisis recientes advierten que un usuario medio se pasa viendo redes sociales unas 54 horas al mes".

"Los adultos y muchos adolescentes llevan en su bolsillo el acceso a todo un mundo digital, que además de mantenerlos hiperconectados y megainformados, les requieren una atención y distracción continúa. Al igual que pasa con los chromebooks, los portátiles y especialmente las tablets entre los más pequeños. Todos estos dispositivos les alejan del foco de su principal labor y les supone una pérdida de tiempo innecesaria, que impide dedicar ese tiempo para hacer otras cosas más saludables como leer un libro, salir a pasear, quedar con amigos a tomar un café o hacer deporte", puntualizan.

Por su parte, la Universidad Católica de Murcia (UCAM), además de mostrar su apoyo, explican desde la Asociación Sin Pantallas, ha organizado su propia campaña de concienciación entre el alumnado y profesorado para que frenen el uso de las redes sociales. Bajo el lema ‘Apaga el ruido, recupera el tiempo’, han establecido tres objetivos específicos a su comunidad: comer sin mirar el móvil, no acceder a las redes sociales en clase y en la biblioteca y que abandonen las pantallas en las últimas horas del día porque como su propio lema dice: ‘La atención es tu recurso más valioso. Cuídala’.