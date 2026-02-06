Sanidad
Médicos al límite: motivos de la huelga que parará las consultas de la Región en febrero
Los facultativos exigen a la Consejería que cumpla los acuerdos de 2023 y negocie las cuestiones autonómicas del Estatuto Marco
El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha convocado huelga del personal médico y facultativo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), coincidiendo en el calendario con el primer paro nacional ya previsto contra la firma del borrador de Estatuto Marco, es decir, la semana del 16 al 20 de febrero.
Esta organización sindical considera que la situación es "insostenible" para el médico en un contexto crónico de "plantillas infradotadas y extenuadas con abuso de las guardias, Atención Primaria saturada, servicios de Urgencias colapsados, desprotección del médico en situaciones como la IT y la maternidad/paternidad", entre otras cuestiones.
Los responsables de CESM recuerdan que no es la primera ocasión en la que advierten de que todas estas problemáticas, que "conducen a un progresivo deterioro de la calidad asistencial, acompañado de una falta de propuestas de la Administración y una ausencia de avances que obligan a la profesión médica a recrudecer el conflicto en la Comunidad Autónoma".
El Sindicato Médicos considera que es hora de que el conflicto del Estatuto Marco llegue al ámbito regional, teniendo en cuenta que el 80% de las reivindicaciones de la profesión médica se pueden negociar a nivel autonómico.
Protestas ante la Consejería y ante San Esteban
La huelga del 16 al 20 de febrero estará acompañada de otras acciones:
- Concentración a puertas de la Consejería de Salud el día 16 de febrero, a las 9.30 horas.
- Manifestación el viernes 20 de febrero, que partirá a las 9.30 horas de la Consejería de Salud para finalizar en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.
Entre las principales demandas de los profesionales, se encuentran:
- Protección económica de los profesionales en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente que realizan actividad extraordinaria de forma habitual, evitando el perjuicio retributivo que actualmente sufren por una circunstancia sobrevenida. "Es evidente que la normativa vigente en el Servicio Murciano de Salud resulta claramente perjudicial para estos profesionales al no contemplar adecuadamente las retribuciones asociadas a su actividad extraordinaria durante la IT común".
- Garantizar la plena protección económica de los profesionales en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad. "Resulta indispensable que ningún profesional vea mermadas sus retribuciones por motivos biológicos, familiares o de protección de la salud. La normativa vigente del Servicio Murciano de Salud no garantiza adecuadamente esta protección".
- La jornada de guardia deberá ser remunerada en términos que, al menos, resulten equiparables a los de jornada ordinaria. Para la determinación de su valor retributivo se deberán tener en cuenta las especiales condiciones en que se desarrolla (tardes, noches y festivos), además de su penosidad y duración.
- Acuerdo de sustituciones, es decir, en aquellos servicios, equipos o unidades en los que no resulte viable reducir la actividad asistencial ante la ausencia de personal médico o facultativo (ya sea por vacaciones, bajas laborales, permisos u otras circunstancias) y no sea posible cubrir dicha ausencia mediante nombramiento temporal debido a la inexistencia de candidatos en bolsa, provocando un incremento de la carga de trabajo para el resto de médicos y facultativos, se establecerá un acuerdo específico de sustituciones que conllevará en cuanto a la cuantía una retribución equivalente a la que percibiría el personal sustituido.
- Cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos por la Consejería de Salud en los ámbitos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria.
- Reivindicamos el derecho efectivo del personal facultativo a conocer con una antelación mínima de seis meses la programación íntegra de su jornada ordinaria y de su jornada complementaria mediante la aprobación y publicación de un calendario que permita la adecuada organización asistencial y la conciliación personal y familiar.
- Reivindicamos que la jornada máxima semanal del personal facultativo, incluyendo jornada ordinaria y jornada complementaria, no exceda de 45 horas en cómputo mensual.
- Reivindicamos la implantación de un modelo en el que las guardias sean voluntarias y no una obligación general estructural.
- Reivindicamos que los descansos obligatorios derivados de la realización de guardias computen como jornada realizada a todos los efectos, al tratarse de un tiempo de descanso obligatorio impuesto por la normativa de tiempos de trabajo y prevención de riesgos.
- Ante los reiterados retrasos en las convocatorias de la carrera profesional de 2023, 2024 y 2025, reivindicamos una convocatoria extraordinaria inmediata que permita el encuadramiento de cada facultativo en el nivel que le corresponda. A partir de ese encuadramiento, exigimos implantar un sistema de carrera abierto y permanente. Asimismo, solicitamos la creación de un quinto nivel, con requisitos y reconocimiento retributivo adecuados, como instrumento real de progresión, excelencia y retención del talento.
- Unificación de la jornada anual establecida para todos los servicios de urgencias y emergencias (Atención Hospitalaria y Atención Primaria) en una única jornada anual de 1.320 horas.
- Cualquier medida de movilidad deberá ser previamente negociada, tendrá siempre un carácter estrictamente voluntario y deberá ir acompañada de los incentivos correspondientes.
- Apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio del personal médico y facultativo. Dicha norma propia es imprescindible para dotar a los médicos y facultativos de un marco normativo adecuado a la singularidad de sus funciones, condiciones laborales, carrera profesional y sistema retributivo.
- Creación de una mesa técnica de negociación del personal médico y facultativo.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
- Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son
- Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
- La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia
- Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor