Médicos al límite: motivos de la huelga que parará las consultas de la Región en febrero

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha convocado huelga del personal médico y facultativo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), coincidiendo en el calendario con el primer paro nacional ya previsto contra la firma del borrador de Estatuto Marco, es decir, la semana del 16 al 20 de febrero.

Esta organización sindical considera que la situación es "insostenible" para el médico en un contexto crónico de "plantillas infradotadas y extenuadas con abuso de las guardias, Atención Primaria saturada, servicios de Urgencias colapsados, desprotección del médico en situaciones como la IT y la maternidad/paternidad", entre otras cuestiones.

Los responsables de CESM recuerdan que no es la primera ocasión en la que advierten de que todas estas problemáticas, que "conducen a un progresivo deterioro de la calidad asistencial, acompañado de una falta de propuestas de la Administración y una ausencia de avances que obligan a la profesión médica a recrudecer el conflicto en la Comunidad Autónoma".

El Sindicato Médicos considera que es hora de que el conflicto del Estatuto Marco llegue al ámbito regional, teniendo en cuenta que el 80% de las reivindicaciones de la profesión médica se pueden negociar a nivel autonómico.

Protestas ante la Consejería y ante San Esteban La huelga del 16 al 20 de febrero estará acompañada de otras acciones: Concentración a puertas de la Consejería de Salud el día 16 de febrero , a las 9.30 horas.

, a las 9.30 horas. Manifestación el viernes 20 de febrero, que partirá a las 9.30 horas de la Consejería de Salud para finalizar en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Entre las principales demandas de los profesionales, se encuentran: