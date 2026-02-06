Los médicos extienden las protestas nacionales a una huelga regional ante el "deterioro" de la sanidad murciana

El incumplimiento de las mejoras a las que se comprometió la Consejería de Salud en 2023 con los médicos murcianos ha llevado el límite la paciencia de los facultativos de la Región de Murcia, quienes anuncian que extenderán las protestas convocadas este mes de febrero a nivel nacional por la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio al ámbito autonómico con una huelga regional contra la Consejería que dirige Juan José Pedreño.

"Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la calidad de la asistencia en el Servicio Murciano de Salud (SMS) con un déficit importante de recursos humanos, abusos en la gestión de las guardias, acuerdos incumplidos y listas de espera cada vez más difíciles de gestionar", afirma el presidente del Sindicato Médico, Clemente Casado.

Una situación que "nos lleva a creer que es necesario extender el conflicto nacional al ámbito de la comunidad autónoma, para lo cual se convocará también una huelga regional la semana del 16 al 20 de febrero".

Aunque el calendario aún está por perfilar, CESM anuncia que esta situación les llevará a concentrarse el 16 de febrero ante la Consejería de Salud murciana, protesta que se repetirá el 20 de febrero, cuando se convocará a la vez una manifestación desde Salud al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

El conflicto nacional que mantienen los médicos contra el Ministerio de Mónica García por la negociación del Estatuto Marco se alarga ya más de un año, con concentraciones, manifestaciones en Madrid y convocatorias de huelga nivel nacional que se secundaron también en la Región de Murcia durante los meses de junio, octubre y diciembre de 2025.

Los facultativos anunciaban hace unas semanas que las protestas seguirán este 2026, para lo cual han convocado una huelga indefinida con carácter intermitente de una semana de paro cada mes que arrancará este mes de febrero.

Clemente Casado lamenta que el Ministerio rompiera las negociaciones y suspendiera el calendario de reuniones previstas en este negociación para aprobar pocos días después un acuerdo en el ámbito de negociación en el que no se contó con los médicos.

Esto ha llevado a que todos los sindicatos médicos se hayan unido en una huelga nacional intermitente que comenzará el próximo 16 de febrero.

Solo España, Rumanía y Croacia no tienen estatuto propio para los médicos

Los facultativos reclaman al Ministerio un estatuto propio para los médicos, algo que afirman que existe en todos los países de la Unión Europea excepto en Rumanía, Croacia y España.

Por ello, insisten en que el comité de huelga está abierto a negociar y ha pedido cita a todos los grupos parlamentarios en el Congreso con el objetivo de recabar su apoyo. Hasta ahora han mantenido ya reuniones con PP, Vox y PSOE.

El presidente de CESM en la Región de Murcia detalla que en la lucha por el Estatuto Marco no solo el Ministerio de Sanidad tiene responsabilidad, ya que hasta el 80% del contenido debería concretarse en el ámbito autonómico y depende de la Consejería de Salud.

Este es uno de los motivos por los que han decidido dar el paso de extender las protestas nacionales a la Región de Murcia, "ante la desatención que percibimos por el Gobierno autonómico".

Murcia "exprime a los médicos sin ningún remordimiento"

La Región de Murcia "se ha aprovechado del Estatuto de 2003 para exprimir a los médicos murcianos sin ningún tipo de remordimiento con jornadas extraordinarias y especiales y el acuerdo alcanzado le permitirá seguir con esta exploración", insiste Casado.

Entre las exigencias de los médicos en este conflicto laboral destaca la protección económica en los casos de incapacidad temporal (IT), ya que un médico enfermo gana menos que el que no lo está; la protección de la maternidad y paternidad; que las retribuciones de las guardias se equiparen a la jornada ordinaria, ya que no están de acuerdo con el hecho de que trabajar en horario de tardes y noches o fines de semana sea más barato que en horario de mañana; piden también que se cumpla el acuerdo de sustituciones; y los acuerdos de 2023 que la Consejería aún mantiene en el aire.

Entre los compromisos de Salud en 2023 se encontraba el aumentar las plantillas en Atención Primaria con la creación de 112 nuevas plazas de médicos de familia y pediatras, de ellas quedan aún más de 70 plazas sin cubrir y una veintena que ni siquiera se han creado. También se firmó el limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 35 pacientes diario y a 25 en el caso de pediatría.

Otro de los acuerdos pasaba por reducir las tarjetas sanitarias por médico a 1.250 en Medicina de Familias y 900 en pediatría, algo que tampoco se ha cumplido. "Tenemos compañeros en un centro de salud de Totana con más de 1.600 pacientes por consulta, están llevando al límite a los médicos de familia y esto no se puede consentir", insiste la secretaria general del Sindicato Medico, María José García Mateos.

Pero también la Consejería de comprometió a aumentar la actividad complementaria un 12%, "algo que solo cumplieron en 2023, quedando aún pendiente de abonar los aumentos de 2024 y 2025".

Faltan 500 médicos en la sanidad murciana

Según los cálculos de CESM Región de Murcia, en el Servicio Murciano de Salud falta una media de 500 médicos para reforzar las plantillas.

Además, en estos momentos el sindicato médico se encuentra elaborando el nuevo Plan de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia, ya que se el actual abarcaba los años 2004-2007.

Durante la presentación también han acompañado a Clemente Casado y María José García Mateos la vicepresidenta del Sindicato Médico, Virginia Izura, y el tesorero, Francisco Martínez.