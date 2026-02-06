Federico Montalbán, EAPN Murcia: "La mejor política para acabar con la pobreza es el empleo de calidad"

Las cifras que ofrecía ayer la Encuesta de Calidad de Vida 2025 del INE no llegan a sorprender a los responsables de la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) de la Región de Murcia, ya que es una realidad con la que tanto ellos como las entidades asociadas conviven a diario. Así lo indica el coordinador de la EAPN, Federico Montalbán, quien analiza con La Opinión esta situación.

¿Qué valoración hacen de los datos a conocer por el INE?

La valoración es mala porque ya veníamos de unas cifras que eran muy altas. Solo hay que ver que más de medio millón de ciudadanos de la Región se encuentran en esta situación y es una cifra que se mantiene, apenas sube una décima, y esto es una mala noticia. En los últimos años estamos viendo un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social y con ello nos alejamos de los objetivos de la agenda 2030.

¿Qué colectivos son los más afectados por esta situación?

Con estos últimos datos del INE no lo podemos saber, pero por los que tenemos anteriores y por nuestra experiencia estamos viendo que en la Región de Murcia el 20% de la población que tiene empleo sigue en riesgo de pobreza. Otro colectivo al que también afecta de forma especial es el de las familias monoparentales o, en este caso, 'monomarentales', ya que el 83% de estas están formadas por las madres. Si el riesgo de pobreza en la Región de Murcia ahora mismo llega al 32,5% de la población, en familias monoparentales llega al 50%, ya que si solo entra un sueldo la dificultad para llegar a final de mes es mayor.

Esta situación ha llevado a que se acuñe el término 'pobreza laboral', el ser pobre pese a estar trabajando. ¿Cómo se ha llegado a esto?

Siempre se ha dicho que la mejor política para terminar con la pobreza es el empleo, pero debe ser un empleo de calidad: que sea un contrato a jornada completa y con un sueldo digno que te permita vivir con un mínimo de tranquilidad. Pero aún falta mucho para que esto sea una realidad para todos los trabajadores de la Región. Precisamente, uno de los indicadores que más nos ha llamado la atención del informe, con relación al año pasado, es el que hace referencia a 'baja intensidad en el empleo'. Con él no se mide la calidad del empleo o si hay mejores o peores condiciones laborales, únicamente se ciñe al tiempo trabajado por las personas que están en edad laboral. Si el año pasado estaba en un 5,9%, en esta encuesta llegamos al 10%, ha empeorado casi duplicándose. El año pasado estábamos mejor que la media nacional y este año estamos peor.

¿En qué comunidades debemos mirarnos para cambiar esta realidad?

Si se mira el territorio nacional vemos que hay una España del norte, con muchos mejores datos que la del sur. Lo suyo sería que nos pudiéramos comparar con Navarra, País Vasco o Cataluña, pero son realidades que se nos quedan muy lejos a la Región de Murcia. Extremadura es cierto que está mejorando poco a poco, así como Canarias, por lo que quizá deberíamos ver qué están haciendo para habernos pasado y que nosotros hayamos quedado detrás.

¿Qué fallos veis en el sistema de protección social para llegar a esta realidad?

En los últimos días, la Consejería de Política Social ha presentado la Estrategia Regional de Lucha Contra la Pobreza en la Región de Murcia, una reclamación de la EAPN desde hace años y que tiene como una de sus claves la necesidad de enfrentar la pobreza desde todos los factores que le afectan: social, pero también empleo, vivienda, sanidad o educación. Creemos que este es el camino, que todas las consejerías trabajen de forma coordinada.