Un euro frente a diez: la brecha laboral que hunde al tomate murciano frente a Marruecos

El tomate de la Región de Murcia libra una batalla desigual en el corazón del mercado europeo. Mientras los agricultores comunitarios cumplen algunas de las normas laborales, ambientales y fitosanitarias más exigentes del mundo, las importaciones procedentes de Marruecos siguen creciendo al amparo de acuerdos comerciales que, según el sector, rompen cualquier principio de reciprocidad y amenazan la supervivencia del modelo productivo europeo.

Esa denuncia ha tomado forma en Berlín, durante Fruit Logistica 2026, donde los productores europeos de tomate han presentado una ofensiva común para exigir a Bruselas transparencia, justicia comercial y respeto a las reglas del juego. La iniciativa, impulsada por Fepex bajo el lema We 'Tomato’ Europe, Don’t Betray EU Tomato, cuenta con el respaldo de organizaciones de varios países comunitarios y pone el foco en una competencia que golpea de lleno a zonas productoras como Murcia.

El director de Fepex, Ignacio Antequera, subrayó que el sector defiende un modelo basado en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y unas condiciones laborales dignas, fruto de décadas de inversión. Un esfuerzo que, advierte, se ve neutralizado por importaciones que no cumplen los mismos estándares. "No podemos permitir que este modelo sea sustituido por tomates que juegan con ventaja", señaló.

Costes laborales y fitosanitarios: la gran brecha

La desigualdad empieza en los costes laborales. Mientras en España el salario mínimo agrario ronda los 9,74 euros por hora, en Marruecos apenas alcanza 0,98 euros, una diferencia que resulta decisiva en un producto tan sensible al precio como el tomate. A ello se suma el uso, en el país norteafricano, de sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE, como el bromuro de metilo, vetado desde 2005.

Para el presidente del Comité de Tomate de Fepex, Juan Jesús Lara, la reclamación es clara: “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Si Europa permite la entrada de tomate que no cumple sus propias reglas, traiciona sus valores”. Las cifras avalan la preocupación. Desde 2012, las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas desde Marruecos han aumentado un 71%, y desde 2022 el país se ha convertido en el primer proveedor de tomate de la UE, por delante de España. Un crecimiento que, en la práctica, desplaza al tomate europeo y estrecha los márgenes de los productores murcianos.

Presentación en la Fruit Logistica de Berlín de la acción de defensa de Fepex para denunciar los desequilibrios comerciales y proteger a los productores comunitarios. / Fepex

Un acuerdo cuestionado y un 'agujero negro informativo'

El malestar del sector se agrava por la aplicación del Acuerdo UE-Marruecos, pese a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Sáhara Occidental. Las últimas modificaciones permiten ventajas arancelarias y un etiquetado confuso que dificulta al consumidor conocer el origen real del producto.

A este escenario se suma un elemento especialmente grave: la desaparición de las importaciones de tomate marroquí de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea. Así lo ha denunciado COAG, que habla sin rodeos de un "agujero negro informativo". Las cifras han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura, pese a que el producto sigue llegando con normalidad a los mercados. El propio comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, reconoció ante Coag graves problemas de transparencia y señaló a las aduanas de algunos Estados miembros como responsables de ocultar los datos reales. La contradicción es evidente: si las importaciones hubieran caído como reflejan las estadísticas, los precios se habrían disparado. Y eso no ha ocurrido.

"Queremos explicaciones claras y precisas sobre este hecho inaudito", reclamó Andrés Góngora, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de Coag, quien advirtió de que los cambios normativos en etiquetado y trazabilidad no solo no han aclarado la situación, sino que han incrementado la opacidad y la incertidumbre en los mercados.

Mientras Bruselas reconoce que ha perdido el control de la información, la UE sigue avanzando hacia una mayor liberalización comercial con Marruecos. Para Coag y el conjunto del sector, se trata de una huida hacia adelante que beneficia a grandes empresas y pone en riesgo el modelo productivo social y profesional que sustenta regiones como Murcia. El mensaje final es claro y muy preocupante: sin transparencia, sin reciprocidad y sin respeto a las sentencias judiciales, el tomate europeo —y el murciano en particular— corre el riesgo de quedar reducido a la irrelevancia.