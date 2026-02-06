Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'dolor de cabeza' de los camareros murcianos con los clientes que no dejan el móvil: "Están más pendientes del teléfono que de lo que van a pedir"

Los trabajadores lamentan que estos comensales les hacen "el trabajo más difícil" y deberían tener "más empatía" con ellos: "Te acercas a la mesa para tomarles nota y ni siquiera se dan cuenta de que estás ahí"

Israel Sánchez

Adrián González

Adrián González

"Están todo el día enganchados y también nos hace el trabajo más difícil". La presencia constante del móvil encima de la mesa de bares, cafeterías y restaurantes no solo afecta a la conversación entre comensales, sino que también complica la labor de camareros y dueños de estos locales, que cada vez se encuentran con clientes distraídos, poco atentos a la carta, a las indicaciones del servicio o incluso a lo que acaban de consumir. Así lo asegura a La Opinión Jordi López de la Cerda, propietario de la mítica pizzería Los Naranjos del barrio del Infante de la ciudad de Murcia.

"Te acercas a la mesa para tomarles nota de lo que quieren pedir y ni siquiera se dan cuenta de que estás ahí. Están más pendientes del teléfono que de ver qué es lo que van a comerse", lamenta este hostelero murciano.

Aunque suelen ser los jóvenes, alertan de que cada vez se ve a más adultos 'despistados' por las pantallas

Además, avisa de que, por norma general, es la clientela más joven la que presenta esta problemática, pero cada vez estos episodios se repiten con más frecuencia en adultos. "Nos estamos dando cuenta también que la edad no influye, es un problema que va creciendo", añade.

"No te he oído y falta lo mío"

El 'dolor de cabeza' se multiplica cuando es una mesa de varias personas: "Hay veces en las que crees que has terminado de apuntar todo lo que quieren, te vuelves de camino a la barra o a la cocina y, de repente, te dicen que vayas de nuevo. 'No te he oído y falta lo mío', me dicen. Nos pasa mucho; cuando hay varios que van a pedir en la misma, siempre hay alguno que no se entera porque está más pendiente del móvil", alerta.

Jordi considera que esta clientela 'despistada' por las pantallas debería tener "un poco más de empatía" con los que están trabajando y también que, si han quedado con otra persona, dejen el móvil a un lado y estén pendiente de esta para que ambos mantengan una conversación. "Vamos a tener que prohibir los móviles en las terrazas o algo, igual que el fumar, porque así no podemos seguir", ironiza.

En su caso, sostiene que la pizzería "ha vuelto otra vez a las cartas tradicionales" y ha dejado de lado los códigos QR digitales que comenzaron a brotar en la hostelería tras la pandemia de coronavirus, "pensando también en la gente mayor, que tampoco controla mucho cómo entrar a ver la carta digital", concluye López de la Cerda.

