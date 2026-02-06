El doctor Felices da respuesta a por qué te despiertas a las 3 de la mañana: "Haz esto y caerás en un profundo sueño"

El insomnio es uno de los grandes problemas derivados del estrés y la ansiedad que soporta a diario mucha gente. El descanso es una pieza clave para llevar una vida normal y no desarrollar ninguna enfermedad limitante. Es aquí donde entra el doctor Jose Manuel Felices, médico en el Rafael Méndez de Lorca y profesor en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), con su método infalible para concebir el sueño de madrugada.

"¿Te duermes bien, pero a las 3 de la mañana abres el ojo y ya no hay manera de dormirse?", esta es la problemática que plantea el sanitario en sus redes sociales (@doctorfelices), y que afirma tener un remedio basado en la ciencia que funciona.

"No es insomnio, es una alerta de tu biología y te voy a enseñar a apagarla", aclara Felices. El doctor explica que el motivo por el cual nos despertamos de repente a esas horas tiene que ver con la evolución: "A esa hora tu cuerpo suelta un pico de cortisol, la hormona del estrés, por nuestros recuerdos ancestrales de que pudiera haber algún león acechando mientras dormimos".

Debido a este peligro evolutivo, "tu corazón y tu cerebro aún se ponen en modo lucha o huida", desarrolla Felices, seguro de sí mismo, puesto que tiene un truco tan bueno para "hackear tu cuerpo" que para "magia":

Inspira en 4 segundos por la nariz Aguanta 7 segundos Sopla suave durante 8 segundos

"La ciencia está en que al retener el aire, se acumula un poco de CO2 en tu sangre que relaja tus arterias y prepara al cerebro para dormirse. Y mucho más importante, al soltar el aire despacio estimulas al nervio vago, el freno de mano de todo tu cuerpo. Al activar este nervio mandamos la señal al cerebro de no hay leones, estamos a salvo, a dormir"

El profesor de la UCAM cierra el vídeo invitando a todo aquel que tenga este problema a que pruebe a realizar este ejercicio 4 veces: "Caerás en un profundo sueño".