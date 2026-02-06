La defensa del 'escudo social' sale a las calles de Murcia contra el "pisoteo y empobrecimiento de los más vulnerables"

La defensa a ultranza del 'escudo social', del que dependen miles de familias de la Región y de toda España, sacó este viernes por la tarde a las calles de Murcia a decenas de personas para reclamar la protección de los derechos básicos y advertir de las consecuencias sociales que tendría si el Gobierno central no logra sacar adelante el decreto de medidas para garantizar que la población vulnerable de nuestro país no quede indefensa.

"Ponen en riesgo la subida de las pensiones ofendiendo a los pensionistas, a los damnificados de la dana o a las familias más vulnerables. Pisotean a los vulnerables antes que molestar levemente a los fondos buitre, la banca y los demás rentistas".

El derecho a una vivienda digna y la revalorización de las pensiones fueron dos de las principales reivindicaciones que más se repitieron durante la marcha que, convocada por las organizaciones que impulsan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Derecho a la Vivienda en la Región, cortaron buena parte de las principales arterias del centro de Murcia.

La marcha parte desde Delegación del Gobierno y recorre Gran Vía hasta llegar a San Esteban

La manifestación, encabezada por una gran pancarta de la ILP en la que se leían mensajes como 'Más vivienda pública', 'Pago del bono alquiler ya' o 'Mejora del alquiler social ya' partía pasadas las siete de la tarde desde la Delegación del Gobierno para continuar por la Avenida Teniente Flomesta, en paralelo a la Glorieta, en dirección a la Gran Vía de la capital hasta el punto final del recorrido, en el Palacio de San Esteban.

Una medida "claramente insuficiente"

Allí, en la sede del Ejecutivo murciano, tuvo lugar la lectura del manifiesto, donde los convocantes recordaron que el 'escudo social' se puso en marcha por primera vez en 2020, "cuando ya habíamos superado el millón de desahucios como consecuencia de la crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria, y se ha venido prorrogando año tras año".

A pesar de eso, criticaron que se trata de una medida "claramente insuficiente, ya que entre los años 2020 y 2024, ambos incluidos, se han ejecutado 163.257 desahucios, en datos del CGPJ, lo que demuestra su insuficiencia".

Cargaron contra "las tres derechas Junts, Vox y PP", que "lo han vuelto a rechazar con argumentos inventados por ellos mismos: que se favorece la okupación, algo que no aparece en el decreto".

Los Yayoflautas también señalaron que estas tres mismas formaciones "no tienen ninguna intención de mejorar nuestras vidas, tan sólo buscan su propio beneficio. Imponen sus criterios liberales, capitalistas e insolidarios, es decir: antisociales. Empobrecen cada día más a las capas más vulnerables de nuestro país. Así es como se desmantela progresivamente el Estado del Bienestar".

Acusan a la derecha del Congreso de "empobrecer cada día más a las capas más vulnerables de nuestro país

"Por las personas más vulnerables, las precarias, las pensionistas, las que no pueden pagar un alquiler, las que no llegan a final de mes...", por todas ellas representantes de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como su presidente, Paco Morote, así como del colectivo Yayoflautas Murcia, de UGT, Comisiones Obreras, USO e Intersindical, entre otros, participaron en la protesta y en la lectura del texto.

Portaban pancartas y mensajes que también sirvieron para hacer constatar la importancia de la moratoria de los desahucios, el mantenimiento de la prohibición de cortar suministros a las familias vulnerables o "contra el proyecto de vivienda del Gobierno regional", ya que "por los niveles de renta máximos que prevé, podrá provocar situaciones como las que estamos conociendo en Alicante".

Desde las organizaciones convocantes exigieron a "las derechas sumisas con los poderes económicos PP, Vox y Junts que recapaciten y actúen para servir a la ciudadanía a la que representan, y convaliden el decreto".