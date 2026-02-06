Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región

El primer concurso de traslados para médicos de familia de este año 2026 en el Servicio Murciano de Salud (SMS) ya tiene listados provisionales, un proceso en el que han sido admitidos 69 facultativos de Atención Primaria de los 71 que se habían presentado. Los dos profesionales excluidos lo han sido por no ostentar la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, tal y como recoge la resolución de la directora gerente del SMS publicada este jueves.

Los concursos de traslados dentro de la Sanidad murciana son desde el pasado año abiertos y permanentes, por lo que cualquier persona puede solicitar el cambio de centro de salud cuando lo desee, realizándose dos cortes al año, cada seis meses.

De confirmarse finalmente el traslado de estos 69 facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, más de 180.000 pacientes se verían afectados, ya que se encontrarían en la consulta de su centro de salud o consultorio con un nuevo médico para atenderles.

Actualmente, cada médico de familia de la Región de Murcia tiene asignadas una media de 1.350 tarjetas sanitarias, lo que hace que este traslado de profesionales en Atención Primaria llegue a afectar a más de 186.000 ciudadanos, que serán quienes sufran el cambio del facultativo de cabecera que tienen asignado en estos momentos. Hay que tener presente que los 69 médicos admitidos cambiarán de puesto, pero también dejarán el suyo vacante para que sea cubierto por otros profesionales a los que se llamará de bolsa.

Resolverán antes de verano

Al tratarse de los listados provisionales, la Administración regional concede a los interesados el plazo de diez días hábiles para formular alegaciones contra la misma, que serán analizadas para resolver y publicar los listados definitivos. El objetivo, según confirma la Consejería de Salud a La Opinión es que el concurso de traslados de Medicina de Familia esté resuelto antes del verano "de cara a la planificación del personal en periodo estival".

La normativa del Estatuto Marco Regional recoge que los médicos pueden presentarse a concurso de traslados todos los años, sin límite, lo que también deja en una situación de desventaja a los pacientes, quienes pierden la continuidad de la atención que se requiere en el caso de Atención Primaria. Por ello, desde la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) señalan que esto "es un error", una norma que "consideramos que debe ser cambiada porque rompe con uno de los principios más importantes de la Atención Primaria, que es la longitunidad y continuidad en la atención al usuario", afirma Asensio López, miembro del grupo de Gestión de Smumfyc.

López recuerda que "hay estudios que nos dicen que mantener durante 4-5 años en el puesto a un médico de familia mejora el pronóstico de la salud de sus pacientes", ya que disminuyen los ingresos hospitalarios y la mortalidad de los usuarios. "Este es precisamente el valor más importante de la Atención Primaria, la continuidad en la asistencia", insiste.

Aunque aún queda la publicación de los listados definitivos, los ciudadanos ya pueden consultar si en los provisionales de médicos de familia que han solicitado el traslado se encuentra su facultativo: