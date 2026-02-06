La CHS revisará todas las juntas del sifón de Orihuela tras la nueva fuga de agua

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha anunciado una revisión completa de las juntas y apoyos del sifón del postrasvase del Tajo-Segura a su paso por Orihuela tras la nueva fuga de agua registrada el pasado miércoles, un incidente que vuelve a evidenciar la fragilidad de una infraestructura clave para el sureste español.

Según ha explicado el organismo de cuenca, la avería se produjo en una junta que se encontraba en proceso de reparación y sustitución, una operación que se realiza con el conducto en seco mediante el cierre de una compuerta. Sin embargo, las lluvias y los fuertes vientos de los últimos días arrastraron materiales de gran tamaño hasta el cuenco donde se sitúa esta compuerta, elevando el nivel del agua hasta provocar que esta rebasara el cierre y cargara el tubo de forma imprevista. Esa carga no voluntaria originó la fuga a través de la junta en reparación.

El volumen de agua afectado se estima en unos 4.000 metros cúbicos

La CHS señala que la fuga se ha reducido ya a mínimos, aunque los trabajos continuarán durante varias semanas debido a la complejidad de la intervención. Las actuaciones incluyen la sustitución completa de la junta, el refuerzo estructural de la pila que la soporta y el cambio de la placa de anclaje.

Carretera cortada, este martes, debido a la fuga de agua / Áxel Álvarez

Más allá de esta reparación concreta, la Confederación subraya que está coordinando con la empresa mantenedora del tramo una inspección integral de todas las juntas de dilatación y pilas a lo largo de los 5,2 kilómetros del sifón, con el objetivo de detectar posibles puntos débiles y evitar nuevas incidencias a corto plazo. El organismo admite que se trata de una infraestructura "dinámica", sometida a continuas variaciones de presión y temperatura, y que no es posible garantizar el riesgo cero.

El volumen de agua afectado se estima en unos 4.000 metros cúbicos, una cantidad que la CHS considera "marginal", ya que la mayor parte fue recogida por acequias o retornó al río Segura. Por el momento, el organismo descarta una renovación integral del sifón por su elevado coste, aunque no cierra la puerta a sustituir tramos concretos si las revisiones así lo aconsejan.