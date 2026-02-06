Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sin móviles en baresTraslados médicos de familiaDerbi Real Murcia-FC CartagenaPensión jubiladosCarnaval Murcia
instagramlinkedin

Temporal

La borrasca Leonardo tumba uno de los iconos más emblemáticos de la entrada a La Manga

Antaño escoltó a una de las discotecas más relevantes de la noche del Mar Menor y ahora el fuerte viento lo ha derribado

Discoteca El Palmero, en La Manga.

Discoteca El Palmero, en La Manga. / L.O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El fuerte viento en la Región de Murcia ha sido el gran protagonista en los últimos días, provocando incidentes a lo largo de todo el mapa murciano. La borrasca Leonardo, gran culpable de las imponentes rachas, ha llevado a registrar en Emergencias hasta 231 llamadas vinculadas con incidentes relacionados con el viento, y La Manga no se ha librado de ello.

Una de las estructuras más icónicas de la entrada al Mar Menor ha sido víctima de las fechorías provocadas por el temporal de este jueves. Anteriormente relacionada con una famosa discoteca de la zona, este emblemático animal, cuyo cometido actual era saludar a los turistas que llegaban a La Manga, ahora se encuentra en el suelo.

El Palmero, uno de los grandes templos de la noche

Conocido por todos los vecinos de alrededor y por los visitantes que disfrutaban de la noche ribereña hace ya más de dos décadas, el camello de El Palmero, golpeado por el viento, fue derribado este jueves sin causar ningún daño personal.

Antaño, este animal del desierto fue uno de los grandes porteros que escoltaba la discoteca de La Manga. Con su estilo árabe, El Palmero aunó en su interior a varias generaciones de murcianos y veraneantes a final del siglo XX.

Tras dar de sí la plataforma que sujeta al jorobado, la estructura ha quedado volcada, dejando sus dos cabezas besando el suelo y poniendo un punto y aparte a la historia nocturna de La Manga.

El viento causa estragos en la Región de Murcia

En Cartagena los episodios de viento resultaron más severos. Tres niños fueron heridos al caer una chapa del tejado de un colegio en la calle Hermano Pedro Ignacio. Los tres precisaron de traslado a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, en Yecla, el fuerte viento arrancó algunas de las tejas azueles y blancas que revestían la cúpula de la basílica de la Purísima de Yecla. En el resto de la Comunidad, los incidentes se concentraron en caídas de objetos, pero no hubo que lamentar ningún herido más, por fortuna.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
  2. Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
  3. Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
  4. Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
  5. Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son
  6. Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
  7. La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia
  8. Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor

Médicos al límite: motivos de la huelga que parará las consultas de la Región en febrero

Médicos al límite: motivos de la huelga que parará las consultas de la Región en febrero

La tecnología agrícola murciana supera los 98 millones en exportaciones y gana peso internacional

La tecnología agrícola murciana supera los 98 millones en exportaciones y gana peso internacional

Suspendido el desahucio de una familia con graves problemas de salud en Beniel

Suspendido el desahucio de una familia con graves problemas de salud en Beniel

La borrasca Leonardo tumba uno de los iconos más emblemáticos de la entrada a La Manga

La borrasca Leonardo tumba uno de los iconos más emblemáticos de la entrada a La Manga

Los médicos extienden las protestas nacionales a una huelga regional ante el "deterioro" de la sanidad murciana

Los médicos extienden las protestas nacionales a una huelga regional ante el "deterioro" de la sanidad murciana

¿Móviles fuera de bares y restaurantes? Así quiere la hostelería murciana que los clientes dejen las pantallas fuera de la mesa

¿Móviles fuera de bares y restaurantes? Así quiere la hostelería murciana que los clientes dejen las pantallas fuera de la mesa

Buenas noticias para los jubilados nacidos entre 1960 y 1970: así podrán cobrar hasta el 100% de su pensión

Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región

Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
Tracking Pixel Contents