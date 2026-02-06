La borrasca Leonardo tumba uno de los iconos más emblemáticos de la entrada a La Manga

El fuerte viento en la Región de Murcia ha sido el gran protagonista en los últimos días, provocando incidentes a lo largo de todo el mapa murciano. La borrasca Leonardo, gran culpable de las imponentes rachas, ha llevado a registrar en Emergencias hasta 231 llamadas vinculadas con incidentes relacionados con el viento, y La Manga no se ha librado de ello.

Una de las estructuras más icónicas de la entrada al Mar Menor ha sido víctima de las fechorías provocadas por el temporal de este jueves. Anteriormente relacionada con una famosa discoteca de la zona, este emblemático animal, cuyo cometido actual era saludar a los turistas que llegaban a La Manga, ahora se encuentra en el suelo.

El Palmero, uno de los grandes templos de la noche

Conocido por todos los vecinos de alrededor y por los visitantes que disfrutaban de la noche ribereña hace ya más de dos décadas, el camello de El Palmero, golpeado por el viento, fue derribado este jueves sin causar ningún daño personal.

Antaño, este animal del desierto fue uno de los grandes porteros que escoltaba la discoteca de La Manga. Con su estilo árabe, El Palmero aunó en su interior a varias generaciones de murcianos y veraneantes a final del siglo XX.

Tras dar de sí la plataforma que sujeta al jorobado, la estructura ha quedado volcada, dejando sus dos cabezas besando el suelo y poniendo un punto y aparte a la historia nocturna de La Manga.

El viento causa estragos en la Región de Murcia

En Cartagena los episodios de viento resultaron más severos. Tres niños fueron heridos al caer una chapa del tejado de un colegio en la calle Hermano Pedro Ignacio. Los tres precisaron de traslado a un centro hospitalario.

Mientras tanto, en Yecla, el fuerte viento arrancó algunas de las tejas azueles y blancas que revestían la cúpula de la basílica de la Purísima de Yecla. En el resto de la Comunidad, los incidentes se concentraron en caídas de objetos, pero no hubo que lamentar ningún herido más, por fortuna.