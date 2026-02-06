Sucesos
Descubren el cadáver de una mujer en una vivienda incendiada en Murcia
La Guardia Civil asume la investigación: el fuego era de poca envergadura y apenas calcinó unas cortinas en el domicilio de Monteagudo
El cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad ha sido hallado en el interior de una vivienda de Murcia a la que fueron los bomberos tras recibir el aviso de que estaba saliendo abundante humo, confirman fuentes del cuerpo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer qué pasó, confirman fuentes del cuerpo. Y lo hace debido, especialmente, a la escasa entidad del fuego, que apenas calcinó unas cortinas y fue sofocado por los bomberos en unos minutos.
Los hechos tuvieron lugar en una casa ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de la población de Monteagudo, a la altura del cruce con Las Lumbreras.
El aviso entró a los bomberos a las 14.04 de la tarde: vecinos de la zona estaban viendo salir abundante hubo de un domicilio, donde suponían que había algo ardiendo. Al lugar se movilizaron un vehículo primera salida y un media, con un total de diez efectivos, que apagaron el fuego en apenas unos minutos. También se personaron agentes de la Policía Local.
Al inspeccionar el interior de la casa, los bomberos descubrieron el cuerpo de la mujer. No respiraba. Se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se alertó al juez y al forense de guardia.
Investigación en marcha
La Guardia Civil ha asumido la investigación. Fuentes cercanas al caso apuntaron que el fuego era de poca envergadura y apenas calcinó unas cortinas.
Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y fuentes policiales subrayan que, en casos como este, siempre se abre una investigación. En este caso, profesionales del Instituto Armado se han hecho cargo del asunto.
Los restos mortales de esta persona son trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme la causa del óbito y si el mismo se debió a la inhalación de humo. La Guardia Civil, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense.
