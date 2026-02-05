El viento no da tregua: la Región afronta un fin de semana de inestabilidad

La inestabilidad meteorológica continuará marcando el tiempo en la Región de Murcia durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros para la jornada de este viernes, que se prolongarán hasta la medianoche.

El aviso por viento afecta al Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se espera viento de componente oeste con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 %. El aviso estará activo desde las 12.00 hasta las 23.59 horas.

En el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, la Aemet advierte de fenómenos costeros, con viento del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros, en el mismo tramo horario.

Viernes: viento, nubosidad y descenso de temperaturas

Para este viernes se esperan intervalos de cielos nubosos, que tenderán a cubrirse a lo largo de la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en zonas del interior. Las temperaturas iniciarán un descenso generalizado, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados de oeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas, donde podrían registrarse rachas muy fuertes, especialmente en la mitad occidental.

Temperaturas previstas para el viernes Caravaca de la Cruz : 7 / 16 °C

: 7 / 16 °C Cartagena : 14 / 18 °C

: 14 / 18 °C Lorca : 10 / 19 °C

: 10 / 19 °C Murcia : 10 / 21 °C

: 10 / 21 °C Yecla: 7 / 15 °C

Sábado: más frío y lluvias en el interior

El sábado se mantendrá la situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones débiles, que podrían ser localmente moderadas en las sierras del Noroeste. Las temperaturas continuarán bajando, con un descenso notable de las máximas en algunas zonas.

Los vientos seguirán siendo de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en la mitad occidental.

Temperaturas previstas para el sábado Caravaca de la Cruz : 6 / 13 °C

: 6 / 13 °C Cartagena : 12 / 16 °C

: 12 / 16 °C Lorca : 9 / 15 °C

: 9 / 15 °C Murcia : 7 / 16 °C

: 7 / 16 °C Yecla: 5 / 11 °C

En su página web oficial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por viento y fenómenos costeros durante la jornada del sábado en varias comarcas de la Región de Murcia, con una evolución del episodio que irá intensificándose a lo largo del día, especialmente en el litoral.

En el Noroeste, el aviso amarillo por viento estará vigente desde la medianoche hasta las 10.00 horas, con rachas fuertes que podrán dificultar la circulación y provocar incidencias puntuales. En el mismo tramo horario, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas también permanecerán bajo aviso amarillo por viento.

A partir de la tarde, el protagonismo pasará al litoral. En el Campo de Cartagena y Mazarrón, la Aemet ha activado aviso amarillo por viento desde las 15.00 hasta las 24.00 horas, mientras que el riesgo por fenómenos costeros comenzará antes, a las 12.00 horas. En esta zona, el nivel de alerta aumentará de amarillo a naranja a partir de las 18.00 horas, manteniéndose hasta la medianoche debido al fuerte oleaje y al incremento de la intensidad del viento.

También el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se verán afectados por el temporal marítimo, con aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 18.00 hasta las 24.00 horas.

Domingo: posible nieve en cotas altas

El domingo se esperan cielos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras del Noroeste, que podrían ser en forma de nieve por encima de los 1.400 metros.

El domingo podrían producirse nevadas en zonas altas del Noroeste

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y los vientos de oeste soplarán entre flojos y moderados, con intervalos fuertes en zonas altas y en el litoral.

Recomendaciones ante el temporal

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha hecho un llamamiento a la prudencia ante el episodio de viento y temporal marítimo. Se recomienda alejarse de playas, espigones y malecones, evitar la navegación recreativa y revisar los amarres de las embarcaciones. También se aconseja no estacionar vehículos en zonas expuestas al oleaje, como el Muelle de la Curra o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

En zonas urbanas, se pide asegurar macetas, toldos y mobiliario exterior, evitar transitar cerca de muros, andamios o zonas arboladas y extremar la precaución al volante, especialmente en vehículos de gran tamaño. Siempre que sea posible, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.