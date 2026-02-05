Vida cuesta arriba: el 48% de los hogares murcianos no puede afrontar imprevistos

Afrontar la rotura de la lavadora o la reparación del coche son situaciones que no se pueden permitir cerca de la mitad de las familias murcianas. El 48% de los hogares de la Región de Murcia no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, tal y como reflejan los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer este jueves.

La situación se ha complicado en el último año, ya que los hogares con problemas para costear estos gastos de última hora han aumentado, pasando del 42% que se registró en 2024 al 48% de este pasado 2025. A nivel nacional esta cifra también crece y pasa del 35,8% de las familias con dificultades para afrontar imprevistos de 2024 al 36,4% del año 2025, aunque se sitúa a gran distancia de las cifras regionales.

El INE considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

Además, el 8,5% de la población manifiesta llegar a fin de mes con 'mucha dificultad' en 2025, porcentaje que es 0,6 puntos inferior al registrado el año anterior.

La encuesta del INE también sitúa a la Región de Murcia como la tercera autonomía con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, con el 32,5% de la población, según la tasa Arope, que mide tres indicadores: el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Se trata de un dato superior al 2024 (32,4%), a pesar de que la renta neta media por hogar se incrementó.

En concreto, la tasa de población de la Región en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025 se situó por encima de la media nacional (25,7%) y fue la tercera más elevada del país por comunidades, solo inferior a las de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). En el lado contrario se sitúan País Vasco (14,7%), Islas Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%), que presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas de España.

A nivel nacional, dos de los tres componentes que mide la tasa Arope mejoraron: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. Mientras que el otro indicador, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no varió respecto al año anterior.

El 42,5% no puede ir de vacaciones

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE detalla también entre los indicadores de carencia de material que el 42,5% de la población de la Región de Murcia no se puede ir de vacaciones al menos una semana al año; el 33,2% de los ciudadanos no puede sustituir muebles estropeados o viejos; el 19% de los murcianos no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada; el 10,2% de la población no puede permitirse disponer de un ordenador personal; el 4,7% no puede permitirse tener un automóvil; y el 4% de los ciudadanos no pueden hacer una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Los datos del INE muestran que el porcentaje de población en riesgo de pobreza en esta comunidad autónoma alcanzó en 2025 el 26,7%, frente al 26% del año anterior. Se trata de una tasa superior a la de la media nacional (19,5%) y la segunda más elevada por comunidades, solo inferior a la de Andalucía (27,7%).

Por otro lado, el 9,6% de la población de la Región se encontraba en situación de carencia material y social severa, un porcentaje superior al de la media nacional (8,1%) y el tercero más elevado por comunidades, solo inferior a los de Andalucía (10,9%) y Castilla-La Mancha (9,8%),

En cuanto a la baja intensidad en el empleo, esta afectó en 2025 al 10% de la población de la Región de Murcia, un porcentaje superior al de la media nacional (8%) y el cuarto más bajo por comunidades junto con Castilla-La Mancha, solo superior a los de Andalucía (12%), Canarias (11,6%) y Asturias (11,1%)