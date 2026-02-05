Política
El Gobierno regional, tras resurgir el debate del trasvase del Ebro: "En España hay agua suficiente para todos"
Mientras el PP de Aragón, en plena campaña electoral, se declara radicalmente en contra de esta infraestructura, Vox defiende la "conexión hidrográfica de todas las cuencas"
El presidente en funciones de Aragón y candidato del PP en las elecciones autonómicas de este domingo, Jorge Azcón, asegura que en aquella comunidad "no sobra agua" y rechaza de plano la infraestructura que impulsó el Gobierno de José María Aznar durante su segundo mandato y enterró el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Hizo estas declaraciones después de que el candidato de Vox apostara por la "conexión hidrográfica de todas las cuencas": "Si sobra agua, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", decía Alejandro Nolasco en una entrevista a El Periódico de Aragón (de Prensa Ibérica, mismo grupo que La Opinión).
Preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño afirmó que "el Gobierno de la Región de Murcia va a defender lo que siempre ha defendido y, además, lo va a hacer poniendo siempre por delante los intereses de esta tierra: en España hay agua suficiente para todos".
De esta manera, evitó censurar el portazo al trasvase del Ebro de su compañero de partido Jorge Azcón al mismo tiempo que tampoco apoyó la postura de Vox en Aragón, partido que se ha quedado solo defendiendo la interconexión de cuencas.
Para el portavoz del Ejecutivo murciano, "el problema es que no tenemos un proyecto de país" debido a que el Gobierno en España "no gobierna" y "es incapaz de planificar y de hacer los deberes". Desde el Palacio de San Esteban creen que "lo que necesita nuestro país es una política en materia de agua planificada, que sea fruto del consenso y que nos lleve a poner en marcha un plan hidrológico nacional".
Lo que necesita nuestro país es un plan hidrológico nacional
Además, indican que la "ausencia de esa hoja de ruta se pone más en evidencia cuando vemos la forma sectaria con la que el Gobierno de España quiere recortar el trasvase Tajo-Segura", un acueducto "real", "que funciona" y "que ha traído riqueza, empleo y prosperidad a la Región de Murcia y a todos los españoles en los últimos cincuenta años".
Ortuño reclamó al Ejecutivo central que ponga la política de agua como la financiación autonómica "encima de la mesa" para poder estudiar con qué recursos disponibles se cuenta, ver las infraestructuras necesarias y "alcanzar un consenso que nos permita poder contar con un pacto nacional del agua".
