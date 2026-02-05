Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano

A ocho destinos internacionales se podrá volar durante la campaña de verano (que comienza a finales de marzo o principios de abril y se extiende hasta finales de octubre) desde el Aeropuerto de la Región de Murcia a través de Ryanair.

En pleno pulso que mantiene la compañía irlandesa con Aena desde hace meses por las tasas, que ha provocado la eliminación y recortes de muchas conexiones en varios aeropuertos del país, la Región de Murcia no solo no se va a ver afectada por esta situación, sino que pondrá en marcha más frecuencias para varias ciudades de Reino Unido (Inglaterra y Escocia) e Irlanda para lograr una previsión de crecimiento del 12% en pasajeros en la Comunidad en un año, según la entrevista realizada por La Opinión a la portavoz de la aerolínea irlandesa en nuestro país, Alejandra Ruiz.

Estos son los ocho destinos que conectará el Aeropuerto de la Región para la próxima campaña de verano:

Turistas hacen cola para fotografiarse en una cabina londinense frente al Big Ben. / TOLGA AKMEN / EFE

Londres (aeropuertos de Stanted y Luthon)

La Región conectará a partir de verano con dos aeropuertos de la capital londinense, Stanted y Luton. No hay excusas para conocer o volver de nuevo a (re)descubrir el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres, el Big Ben, el Museo Británico o el London Eye a orillas del río Támesis.

Stanted: vuela todos los días de la semana (miércoles, jueves y viernes hay dos vuelos)

Luthon: vuela lunes, martes, miércoles, sábado y domingo

El Temple Bar de Dublín, uno de los pubs más reconocidos de la capital irlandesa. / L. O.

Dublín

Más allá de su cultura por los pubs irlandeses -con su Temple Bar- y su cerveza negra Guiness, la capital de Irlanda sorprende a los turistas más allá de su agitada vida nocturna con espacios como el Trinity College, la cárcel de Kilmainham, la Catedral de San Patricio o los paseos por el río Liffey.

Vuela lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo

La ciudad de Glasgow sorprende a los turistas que la visitan por primera vez. / L. O.

Glasgow

La mayor ciudad de Escocia ofrece historia, arte y vida urbana a través de monumentos y zonas como la catedral en honor a San Mungo, el Museo Kelvingrove, la Galería de Arte Moderno, el Jardín Botánico o el río Clyde.

Vuela lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo

Barrio de los canales de Birmingham. / L. O.

Birmingham

Durante el invierno el aeropuerto de Corvera ha mantenido conexión con la ciudad ubicada en el corazón de Inglaterra, donde algunos de sus puntos de mayor interés son la biblioteca de Birmingham (el espacio cultural más grande de Europa), la Plaza Victoria Square, el canal network, el Museo y Galería de Arte, el Bullring para compras, el histórico Jewellery Quarter y espacios verdes como Cannon Hill Park.

Vuela lunes, martes, miércoles y viernes

La región de East Midlands combina naturaleza con ciudades reconocidas. / L. O.

East Midlands

Más allá de ciudades como Leicester o Derby, la región combina naturaleza y patrimonio a partes iguales con el parque nacional Peak District, el castillo de Nottingham, la cueva de Heights of Abraham, el histórico Belvoir Castle, así como museos, mercados y rutas culturales. Ideal para historia y naturaleza.

Vuela martes, miércoles, jueves, viernes y domingo

Catedral de Mánchester. / L. O.

Mánchester

El Museo de Ciencia e Industria, su catedral, el barrio Northern Quarter, el mítico estadio Old Trafford o los paseos por el canal y el río Irwell son algunos de sus principales atractivos turísticos.

Vuela todos los días de la semana (jueves y viernes hay dos vuelos)

Una de las playas de Bournemouth. / L. O.

Bournemouth

Uno de los destinos ’estrella’ para conocer la costa sur de Inglaterra, con sus amplias arenas doradas, su conocido muelle, los jardines Lower Gardens, el bosque de Hengistbury Head y rutas por la costa jurásica, entre otros.

Vuela martes, miércoles y domingo