Pistolas táser, espráis de defensa y cámaras corporales: así de equipados irán los policías locales

El decreto que regulará los medios técnicos de las policías locales de la Región de Murcia se publica este viernes en el Portal de Transparencia, abriéndose así un período de treinta días de exposición pública para recoger aportaciones. Lo adelantó el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Es la primera vez que la Región de Murcia va a contar con una normativa de este tipo, un documento que va a regular de forma muy clara todos los medios que pueden utilizar los agentes para hacer frente a las distintas situaciones que se encuentran en su día a día", explicó. El borrador ya ha sido enriquecido con las aportaciones de la Federación de Municipios, de las asociaciones de jefes de policía, de los sindicatos y también de los ayuntamientos.

El decreto define el equipamiento básico personal con el que se debe dotar obligatoriamente a todos los funcionarios de Policía Local, garantizando que todos ellos cuenten con los medios materiales necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Se incorpora la posibilidad del uso de armas largas por parte de las unidades especiales

Por lo que se refiere a las armas de fuego, además del arma corta reglamentaria, se establece que podrá emplear armas largas el personal de las unidades operativas especializadas en servicios de seguridad ciudadana de aquellos municipios donde existan. Asimismo, los ayuntamientos podrán dotar al personal del Cuerpo con dispositivos eléctricos de control (pistolas táser o JPX), que deberán tener un alcance mínimo de 4 metros e incluirán piloto de indicación de carga, así como captura de datos sobre fecha, hora y número de descargas.

También se incluye como equipamiento complementario el empleo de espráis de defensa personal, armas que despidan gases o aerosoles y el bastón policial extensible. Asimismo, se podrán sumar cámaras corporales de grabación, chalecos tácticos, bridas, cascos antidisturbios, escudos antidisturbios, escudos balísticos, escudos de retención, protecciones corporales, herramienta multiusos, torniquete de emergencias o gafas protectoras, entre otros elementos.

La dotación a los funcionarios policiales de estos dispositivos requerirá la aprobación de un protocolo de utilización y uso de la fuerza por parte del Ayuntamiento correspondiente.

La Policía Local de Caravaca incorporó un vehículo para la patrulla rural con desfibrilador a finales de enero. / Enrique Soler

El decreto regula también el equipamiento con el que deben estar dotados los vehículos policiales. "Como mínimo, el 50% de los vehículos en servicio deben contar con un desfibrilador", subrayó el portavoz. Igualmente, los ayuntamientos tendrán la posibilidad de incorporar a estos coches cámara fotográfica digital, cámara de video, pinzas de arranque, cizalla, marro, boya de rescate acuática y cabo, cinta métrica y mascarillas antipolución.

Igualmente, el decreto regula el desarrollo de las prácticas de tiro policial, así como las medidas de seguridad que debe tener el depósito municipal de armas.

Para el ejercicio de las funciones de inspección y control, los agentes podrán disponer, entre otros materiales, de sonómetros, etilómetros, cinemómetros, equipos de medición de gases, equipos de captación de imágenes, detector de metales, lectores de microchips de animales domésticos, vehículos aéreos remotamente tripulados y aparatos para la detección de drogas.

Finalmente, el decreto modifica también la uniformidad de las Policías Locales de la Región. El emblema de brazo, con forma trapezoidal, se portará en la manga izquierda de todas las prendas de uso externo y llevará impreso en relieve de color blanco las leyendas 'Región de Murcia', en su parte superior, y 'Policía Local', en la inferior, mientras en el centro se incorporará el símbolo de la Comunidad.

La norma se estructura en cinco capítulos, 18 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria, dos disposiciones finales y dos anexos.

"En definitiva, queremos que la Policía Local pueda utilizar los medios adecuados en cada situación de riesgo. Una vez concluya el plazo de 30 días del portal de transparencia, se analizarán las aportaciones y las alegaciones que se realicen para estudiar su posible incorporación. A continuación, se recabarán los informes del Consejo de Cooperación Local y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, entre otros, para finalmente ser aprobado el citado decreto por parte del Consejo de Gobierno", expuso Marcos Ortuño, quien enmarcó este decreto dentro de la Estrategia Región de Murcia + Segura, que cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros.