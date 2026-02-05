Nueva estafa de la DGT: correos falsos del organismo amenazan con multas de hasta 500 euros

Una nueva estafa está circulando por los correos de los ciudadanos de Murcia. En esta ocasión, los delincuentes virtuales suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) para exigir el pago de una multa pendiente.

Es otro engaño más del que advierte Consumur, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, después de que hace unas semanas saliera a la luz el caso de una murciana que perdió casi 30.000 euros cuando creía que hablaba con su banco, o el caso de la carta a los jubilados, prometiéndoles un aumento de su pensión.

Esta vez el organismo al que han pretendido suplantar ha sido la DGT, a través de un correo electrónico. Supuestamente, la entidad les reclamaba el pago inmediato de una multa de tráfico pendiente. Si no la abonaban en 24 horas, les amenazaba con un incremento de hasta 500 euros.

La propia DGT ya denunció en su momento la circulación de un SMS fraudulento que también se hacía pasar por ellos con un argumento similar al del correo.

Parte del correo/estafa que ha llegado a numerosos usuarios y que alerta de una presunta multa pendiente. / Consumur

El email que se está recibiendo tiene como asunto 'Último recordatorio antes del incremento de su multa' y como remitente 'DGT', aunque si se accede a la dirección completa se observa que no corresponde a una dirección oficial. Además, en el texto del correo (imagen de arriba) se adjunta un enlace para, en teoría, acceder al expediente del conductor.

Ante este tipo de estafas, la asociación de consumidores insiste en la importancia de "no acceder a enlaces ni responder al remitente de mensajes o llamadas sospechosas, aunque nos indiquen que es urgente".

Al mismo tiempo, recuerdan también que "ni la mensajería de móvil ni el correo electrónico son utilizados por las administraciones públicas, ni entidades bancarias, para trasladar información importante a los consumidores, por lo que se ha de desconfiar si se recibe cualquier mensaje de este tipo".