'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: carnavales para todos, Salón del Manga, cocido solidario y más

Se avecina el primer fin de semana de carnavales y eso significa que hay una gran variedad de actividades programados para todos los gustos y edades. Aunque estas fiestas centran la mayoría de la oferta de ocio en la Región de Murcia, hay otros planes previstos para los que prefieran huir del bullicio carnavalesco.

Así lo comparte, una semana más, Anabel Hernández (@miraqueplan), que trae los planes más destacados para este sábado y domingo, 7 y 8 de febrero.

Destacan los carnavales de Águilas, Cabezo de Torres, Cartagena o Beniaján, pero también Mulaflor, un cocido solidario en Murcia, Salón del Manga en Lorca y una visita al acuario de la Universidad de Murcia. Toda la información sobre estas actividades, a continuación.

Mulaflor, el escaparate floral que llena Mula de color

Cartel de Mulaflor 2026 / L.O.

El municipio de Mula vuelve a convertirse este fin de semana en un gran jardín al aire libre con la celebración de Mulaflor, una cita que combina naturaleza, comercio y paseo urbano. Durante estos días, calles y plazas del centro se llenan de flores, plantas y elementos decorativos que transforman el casco urbano y lo convierten en un reclamo tanto para vecinos como para visitantes.

Más allá de la exposición visual, Mulaflor es una excusa perfecta para recorrer Mula con calma, descubrir su patrimonio histórico y disfrutar de su oferta gastronómica. Es un plan especialmente atractivo para quienes buscan una propuesta tranquila, al aire libre y apta para todos los públicos, aprovechando además las temperaturas suaves propias de estas fechas.

Mulaflor este fin de semana Sábado 7 de febrero: Ruta a pie 'Inmersos en la floración' : 10:00 – 13:00 horas (salida desde la pista deportiva de Casas Nuevas).

: 10:00 – 13:00 horas (salida desde la pista deportiva de Casas Nuevas). Tardeo entre flores: 16:00 horas en Casas Nuevas. Domingo 8 de febrero: XIV Encuentro de cuadrillas de Casas Nuevas: 10:00 Recibimiento

10:30 Pasacalles

11:00 Misa

12:00 Encuentro de cuadrillas



Mercadillo de artesanía especial floración: 10:00 – 14:00 (Casas Nuevas).

Ruta a pie 'Inmersos en la floración': 10:00 – 13:00 (Salida desde la pista deportiva de Casas Nuevas).

Ruta fotográfica 'Captando instantes': 10:30 – 12:00 (Salida desde la pista deportiva).

Cuento infantil 'Cuando floreció el almendro': 11:30 (Casas Nuevas).

Taller infantil de pintura 'Colores que florecen': 12:30 (Casas Nuevas).



Carnaval en la Región: drag queens, pregones y desfiles

Cartel del Carnaval de Águilas / L.O.

El Carnaval comienza a desplegar su agenda en distintos puntos de la Región de Murcia este fin de semana, con propuestas muy variadas. En Águilas, uno de los epicentros carnavaleros, se celebra el Concurso Nacional Drag Queen, una de las citas más esperadas del calendario, que combina espectáculo, música y reivindicación en un ambiente festivo que atrae a público de toda España.

Tendrá lugar el viernes 6 de febrero a las 21:30 horas en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas. Las entradas para este espectáculo —que combina espectáculo, creatividad y reivindicación— están disponibles en varias plataformas y puntos de venta locales, con precios a partir de 15 euros aproximadamente.

Por otro lado, el Carnaval del Cabezo de Torres, en el municipio de Murcia, celebra este sábado, a las 20.00 horas, su pregón y la gala de elección de Musa y Muso.

Desfile del Carnaval del Cabezo de Torres, el año pasado / Francisco Peñaranda

También arranca este fin de semana el Carnaval de Cartagena con un pregón y pasacalles la tarde del viernes 6 de febrero. La conocida artista Bibiana Fernández será la encargada de dar el pistoletazo de salida desde el balcón del Palacio Consistorial a las 21:30 horas, seguido de un desfile con batucadas que recorrerá las calles del centro de Cartagena llevando ritmo y color a las plazas principales.

Totana vive este fin de semana un amplio programa de actividades del Carnaval que se concentran en la céntrica plaza de la Constitución. El domingo 8 de febrero, a partir de las 11:30 horas, tendrá lugar el Concurso de Disfraces de Mascotas, con inscripciones gratuitas unos 30 minutos antes del certamen, en la Carpa del Auditorio “Marcos Ortiz”. Por la tarde, a las 18:00 horas, en el mismo recinto cultural, se celebrará el III Certamen de Chirigotas.

Por su parte, en la pedanía murciana de Beniaján este fin de semana tiene lugar el primer desfile de comparsas el sábado 7 de febrero, a las 20.30 horas, desde el Jardín Cánovas Ortiz.

Cocido solidario en la plaza Romea de Murcia

Cartel del cocido solidario / L.O.

La solidaridad también tiene su espacio este fin de semana en el centro de Murcia con la celebración de un cocido solidario en la plaza Romea. La iniciativa combina gastronomía popular y compromiso social, ofreciendo una comida tradicional a precios asequibles con un objetivo benéfico, destinado a apoyar distintas causas sociales.

El plan resulta especialmente atractivo para quienes buscan una propuesta diferente para el mediodía del fin de semana, en un entorno céntrico y con un marcado carácter participativo. Además de disfrutar de un plato emblemático de la cocina española, los asistentes contribuyen a una acción solidaria, reforzando el papel de la ciudad como escenario de iniciativas sociales abiertas a todos los públicos.

Cocido solidario Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026 Horario: El reparto del cocido comienza aproximadamente a las 13:30 h. Actividad previa: Venta de galletas solidarias desde media mañana (10:00 h aprox.), complementaria a la comida principal. Aportación: Ración de cocido a cambio de una donación (habitualmente alrededor de 5 €), en apoyo a los proyectos de la ONG como educación y lucha contra la vulnerabilidad

Salón del Manga en Lorca, una cita para fans y curiosos

Cartel del Salón del Manga en Lorca / L.O.

Lorca acoge este fin de semana una nueva edición del Salón del Manga, un evento que reúne a aficionados al cómic, el anime, los videojuegos y la cultura japonesa. El salón ofrece actividades pensadas tanto para seguidores habituales como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de encuentros, con espacios de exposición, concursos y propuestas interactivas.

Más allá del componente lúdico, el evento se ha consolidado como una opción de ocio cultural para jóvenes y familias, convirtiéndose en un punto de encuentro para creadores, artistas y público general. Una alternativa ideal para quienes buscan un plan diferente, bajo techo y con programación continua durante todo el día.

La IV edición del Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Lorca tiene lugar este sábado 7 y domingo 8 de febrero en la Institución Ferial de Lorca (IFELOR) desde las 10.00 horas.

El acuario de la Universidad de Murcia, un plan tranquilo y educativo

Fondo Mariola en el acuario de la UMU. / UMU

Para quienes prefieren un plan más pausado, el acuario de la Universidad de Murcia se presenta como una opción perfecta para este fin de semana. Ubicado en el campus universitario, este espacio permite conocer de cerca distintas especies marinas y de agua dulce, con un enfoque divulgativo y científico que lo diferencia de otros centros similares.

La visita es especialmente recomendable para familias con niños, pero también para cualquier persona interesada en la biodiversidad y el medio marino. Se trata de un plan económico, accesible y fácil de combinar con un paseo por el entorno universitario o una comida cercana, ideal para completar una jornada de fin de semana sin prisas.