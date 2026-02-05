Juan Antonio Madrid, catedrático: "La leche de una madre no es igual de día que de noche, es ella la que suministra melatonina al bebé"

Para los padres y madres primerizos el sueño de su bebé es una de las mayores preocupaciones. Los despertares de madrugada y las noches interminables forman parte de los primeros meses de vida. Sin embargo, según alerta Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia (UMU), en una charla reciente en el pódcast del cardiólogo José Abellán, existe una razón biológica aparente poco conocida que está relacionada con la melatonina.

La idea que trata de transmitir Madrid en Vital by @doctorabellan nace a partir de una conversación sobre el sueño y su importancia en todos los aspectos de la vida. El catedrático, especializado en cronobiología, explica que los bebés nacen sin producir melatonina, una hormona que es clave a la hora de regular el descanso.

Pese a estar relacionada directamente con el sueño, la melatonina cumple una función todavía más importante: "Poner en hora el reloj biológico", indicar cuándo es de día y cuando de noche.

La lactancia materna cumple un papel fundamental en el sueño

Cuando nacen, los bebés pierden la sincronización que habían mantenido con el organismo de su madre durante los meses de gestación. A lo largo del periodo inicial, tras el nacimiento, "su sueño funciona intervalos (sueño-vigilia)", lo que los médicos denominan ciclos ultradianos. No obstante, la naturaleza, que es sabia, "estableció un sistema para que no sea un huérfano de tiempo y quede desorientado".

Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología de la UMU. / L. O.

De acuerdo con Madrid, la madre juega un papel fundamental en este proceso: "Es la madre, a través de la lactancia, la que puede suministrarle la melatonina". La leche de la madre no es igual de día que de noche: la leche nocturna contiene melatonina, mientras que la diurna no. De este modo, el bebé recibe una "señal biológica" que le ayuda a sincronizar su reloj interno.

La leche extraída de noche no es igual que la del día

Juan Antonio Madrid hace hincapié en apuntar cuándo la madre se extrae la leche. Al ser distinta la leche diurna de la nocturna por su composición hormonal, el docente advierte de que conviene tener en cuenta las fechas a la hora de suministrarle el biberón al pequeño. Por ello, recomienda anotar la hora de extracción.

Existe leche animal suplementada con melatonina

Esta diferencia entre leches de distinta franja horaria ya se tiene en cuenta en algunos tipos de lactancia artificial: "Hay lactancia artificial y leches que proceden de animales en las que se tiene en cuenta cuándo han sido extraídas, si de noche o de día. Otras, incluso, se suplementan con melatonina".

El cardiólogo murciano José Abellán, en su podcast 'Vital by @doctorabellan'. / L. O.

Todo ello refuerza la idea de que "la melatonina no es una moda", como destaca el cardiólogo José Abellán, sino un conocimiento cada vez más respaldado por la ciencia. Ser conocedores de esta información, según los expertos, alivia mucho la frustración que sienten padres y madres en el descanso de su bebé.

Es prioritario recordar que un desorden en el sueño del pequeño no es un error educativo y una rutina viciada, es una etapa biológica en la que el bebé está aprendiendo a vivir con sus propios ritmos.