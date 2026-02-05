Obituario
Joaquín Gómez Quetglas, referente del compromiso empresarial y social en Lorca
Economista de vocación y Secretario General de la Cámara de Comercio de Lorca durante más de treinta años, dedicó su vida al servicio, a la fe y a los valores humanos
Luis Martínez de Salas y Garrigues
El pasado 1 de diciembre falleció Joaquín Gómez Quetglas, nacido en Cieza en 1951, tras una vida dedicada al trabajo, al servicio de los demás y a los valores que siempre guiaron su conducta.
Hijo de un empresario ciezano, cursó el Bachillerato como alumno interno en los Jesuitas de Alicante desde los ocho años, destacando por su brillante rendimiento académico y su ejemplar comportamiento. Inició estudios de Derecho en la Universidad de Murcia, pero descubrió pronto su vocación por la economía, trasladándose en 1970 a la Universidad de Valencia, donde se licenció en Ciencias Económicas en 1975.
Tras una primera etapa profesional en el grupo Rumasa, desarrolló la parte más relevante de su trayectoria en la Cámara de Comercio de Lorca, donde ejerció como Secretario General durante más de treinta años. Defensor incansable de los empresarios como motor del desarrollo económico y social, fue reconocido con diversos galardones, culminando su carrera con la concesión de la Medalla de Plata de la institución.
Profundamente creyente, se sintió profundamente unido al Paso Blanco de la Semana Santa de Lorca
Hombre bueno, cercano y profundamente creyente, fue muy querido por los empresarios y vecinos de Lorca, que siempre valoraron su dedicación, su entrega y su compromiso con los más necesitados. Esposo y padre ejemplar, defensor de la familia cristiana, cuidó con especial cariño de su hermana Elvira, 'Quiqui', a la que protegió con dedicación tras la temprana pérdida de su padre.
Enamorado de Totana, donde pasaba largas temporadas, se integró plenamente en sus costumbres y en la vida de sus gentes. Devoto de Santa Eulalia y de la Semana Santa totanera, también se sintió profundamente unido al Paso Blanco de la Semana Santa de Lorca, tierra que hoy acoge su descanso final.
Te recordaremos siempre con cariño y admiración.
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia