16 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en veinte centros educativos

El Gobierno regional va a poner en marcha obras por importe de 15.800.000 euros para mejorar la eficiencia energética en una veintena de centros educativos de la Región. Según explicó este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, se trata de una iniciativa "muy relevante" tanto por la inversión como por su "impacto directo en el día a día de alumnos y docentes".

Once de esas actuaciones corresponden a colegios e institutos donde ya están en licitación las obras para la retirada de fibrocemento, el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares. Además, a estas once intervenciones se suman otras nueve destinadas a la climatización y a la mejora bioclimática de los centros educativos. "Los objetivos son claros: mejorar el aislamiento de los centros, reducir el consumo eléctrico y aumentar el confort en las aulas", añadió el portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ortuño informó de que, gracias a estas obras, se prevé un ahorro de hasta un 30% de la factura eléctrica y una reducción de hasta 8 grados de temperatura en el interior de los centros educativos.

Las inversiones llegarán a centros educativos de municipios como Cartagena, Molina de Segura, Caravaca, San Javier, Cieza o Cehegín.

Convenio con Florette

También en materia educativa, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio con la empresa Florette Murcia para que el alumnado de Formación Profesional pueda realizar prácticas no laborales en esta compañía dedicada a la producción y cultivo de verduras frescas. "Este convenio permitirá a los estudiantes de formación profesional adquirir experiencia práctica en un entorno real de trabajo, mejorar sus competencias profesionales y aumentar sus oportunidades de inserción laboral una vez finalizados sus estudios", señaló el portavoz.

Desde el Gobierno murciano creen que esta iniciativa refuerza su apuesta por una Formación Profesional "conectada al tejido productivo" y se suma a los más de 8.500 convenios con empresas que ya mantiene la Comunidad para que los alumnos de FP puedan realizar prácticas.