El dulce crujiente que solo se hace en Murcia y se come en Carnaval y Semana Santa: hará que recuerdes tu infancia

¿Será por dulces en Murcia? Si hay algo que destaca en las tradiciones de la Región de Murcia son sus dulces típicos. Las yemas de Caravaca de la Cruz, elaboradas a base de azúcar, caramelo o chocolate, los libricos de Yecla, cocinados desde el siglo XIX o el pastel de la Cierva de San Javier: todos ellos ejemplos perfectos del diverso y goloso paladar murciano.

Sin embargo, existe un crujiente y dulce recuerdo en el subconsciente de cada murciano que vuelve a nuestra mente durante las fiestas de Carnaval o Semana Santa. Regalados por los nazarenos o lanzados por una comparsa, al final, siempre acaban en tus manos.

Su elaboración, tan sencilla a simple vista, ha estado ligada a localidades como Lorca o Bullas. No obstante, el lugar que más se ha especializado en la confección de estos dulces bocados ha sido Abarán.

Solo azúcar, agua, canela y una avellana

Si visitas el pueblo de Abarán, hay un manjar que no puedes dejar de probar: las picardías. Son pequeños caramelos elaborados artesanalmente, que le ha dado una gran fama a este pueblo del interior regional murciano.

Solo se usa azúcar, agua, canela y una avellana. Estos bocados crujientes sorprenden a aquel que los prueba, puesto que no necesitan de una gran sofisticación para provocarte una experiencia que te hace viajar a tu niñez.

Su degustación se remonta a tiempos inmemoriales. Originarias de la tradicional repostería murciana, servían antaño para endulzar los vasos de leche de los pequeños. Ahora, tienen innumerables usos culinarios, desde su empleo en postres a ser regalados como souvenir de Abarán.

Elaboración de las picardías. / Isabel Muelas

Cómo hacer las picardías en casa

La receta de las picardías es tan sencilla que se puede hacer en casa. Pese a ello, el proceso de elaboración es casi mágico: el azúcar se funde lentamente hasta convertirse en caramelo y la canela (algunos los hacen con limón) se aplican a la vez para realzar el sabor, y la avellana, posteriormente, queda delicadamente incrustada, lista para ser envuelta y conservada.

A pesar de su preparación sencilla, el resultado es irresistible: caramelos crujientes, con un embriagador aroma e ideales para regalar en fechas señaladas. Muchos abaranenses recuerdan, nostálgicos, hacerlas en sus casas en días de lluvia, junto a sus padres. Para muchos, no es solo un dulce, es tradición, son recuerdo. Si aún no las has probado, ya es hora. Tienes la excusa perfecta para ir hasta Abarán y preguntar por ellos.