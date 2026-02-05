La batalla parlamentaria se centra en Chinchilla y en la vivienda

La Asamblea Regional ha iniciado esta semana el segundo período ordinario de sesiones del tercer año legislativo, cuyo primer pleno se celebrará el día 11 de febrero y tendrá como temas centrales la conexión ferroviaria con Madrid por Camarillas, el tratado de libre comercio de la UE con Mercosur y las medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El Grupo Parlamentario del PP defenderá una moción en la Cámara autonómica para exigir la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Albacete por Cieza y Hellín "tras años de mentiras y promesas incumplidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez". Para su portavoz, Joaquín Segado, "el PSOE tiene la oportunidad de plasmar, con su apoyo a la iniciativa del PP, ese ‘compromiso personal’ del delegado de Sánchez en la Región Francisco Lucas de poner en marcha el servicio al final de este año". Recordaba así las palabras del líder del PSRM la semana pasada.

Para el PP es "inadmisible" que Adif considere que la reapertura por Chinchilla está supeditada a la decisión de las operadoras ferroviarias

El portavoz del PP destacó que "esta línea tiene cerrado el tráfico ferroviario de pasajeros desde febrero de 2022 por una decisión política unilateral del Gobierno central bajo el pretexto de la necesidad de acelerar las obras del Corredor Mediterráneo y el soterramiento de Murcia". Asimismo, criticó que Adif considere que la reapertura del servicio por Chinchilla está supeditada a la decisión de las operadoras ferroviarias, "algo absolutamente inadmisible".

Carmina Fernández, portavoz socialista en la Asamblea. / PSRM

El Grupo Socialista, por su parte, pondrá el foco en la vivienda justo después de presentar su decálogo de medidas para facilitar el acceso a este recurso por parte de jóvenes y familias. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Carmina Fernández, anunció una moción en la que pide deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler y para personas con discapacidad, así como en zonas rurales en peligro de despoblación (esta es una de las propuestas que se hicieron públicas).

Fernández hizo hincapié en que la competencia de vivienda es del Gobierno regional. "¿Qué credibilidad tiene un gobierno regional que se niega a poner límites a los alquileres, incumple la Ley de Vivienda y no ha construido ni una sola vivienda pública en ocho años?", se preguntó.

Vox presionará a los dos grandes partidos con el rechazo al acuerdo con Mercosur

Vox, por su parte, presentará iniciativas para proteger el sector agrario y económico de la Región de Murcia. El presidente provincial y portavoz del grupo parlamentario, José Ángel Antelo, explicó que una de ellas busca rechazar el acuerdo UE-Mercosur, que "acaba con nuestro campo y con la soberanía alimentaria, introduciendo productos que no se producen bajo las mismas condiciones que los nuestros".

La segunda iniciativa se centra en la puesta en marcha de la zona franca del Campo de Cartagena, un proyecto que Vox considera "fundamental para dinamizar la economía regional, atraer inversiones, fomentar exportaciones y generar empleo en una de las zonas más estratégicas de nuestra comunidad".

Los diputados de Vox Rubén Martínez Alpañez y José Ángel Antelo. / Daniel Sabiote (Vox)

Por su parte, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, trasladó que el próximo miércoles se debatirá la moción sobre la limitación temporal para la redacción y aprobación de los planes regionales y municipales de accesibilidad universal. "Es inaceptable que se acumulen más de siete años de retrasos en la aplicación de la Ley de Accesibilidad Universal" y que "el Gobierno regional de López Miras siga posponiendo derechos que son de todas las personas", afirmó.

Reforma de la Ley del Mar Menor de Podemos Podemos-IU ha registrado en la Cámara autonómica la tramitación por el procedimiento de urgencia de la reforma de la Ley del Mar Menor para poner coto a "la proliferación" de macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente de la laguna salada. Se trata de un impulso necesario, dijo la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea, María Marín, para "blindar al ecosistema ante la amenaza del lobby de las multinacionales eléctricas". "Queremos pedirle a PP, Vox y PSOE que, si de verdad apoyan las reivindicaciones, se retraten y voten a favor de nuestra reforma por este procedimiento de urgencia", subrayó, destacando que "este tipo de plantas fotovoltaicas de gran envergadura están proliferando en la cuenca como si fueran setas, pero el Mar Menor no puede resistir ni un golpe más".

Comparecencia de López Miras

Por otra parte, el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Cámara el jueves 12 para responder a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Durante la misma sesión de control, se presentarán interpelaciones sobre denegación de ayudas al alquiler para jóvenes, sobre ayudas para la proyección exterior de pymes y sobre tramitación como Proyecto de Ley del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, entre otras.

El lunes acudirán a la Comisión del Trasvase el expresidente de la CHS Fuentes Zorita y el secretario de UPA, Marcos Alarcón

La Junta de Portavoces también ordenó el próximo lunes la reunión de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en la que comparecerá el interventor general sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 2022. A continuación, se reunirá la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica, en la que comparecerán José Salvador Fuentes Zorita, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, y Marcos Alarcón, secretario general de UPA-Murcia.

Por último, el martes se reunirá la Comisión de Sanidad y Política Social, con mociones sobre la creación y financiación de un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, sobre solicitud al Gobierno de la nación de medidas para mejorar la situación de los pacientes afectados por enfermedades raras, sobre construcción de centros de salud previstos en el Plan de Inversión en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026, sobre ampliación del personal sanitario del Servicio de Urgencias de Calasparra y apertura de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria, sobre dotación a Roldán (Cartagena) de un centro de salud y sobre solicitud al Gobierno central de desarrollo de un fondo de compensación equitativo por la atención hospitalaria a pacientes de otras comunidades.