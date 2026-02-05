Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair: "El Aeropuerto de la Región de Murcia va a seguir sin verse afectado por los recortes"

En pleno debate por la subida de las tasas aeroportuarias con Aena, Ryanair mantiene su apuesta por la Región de Murcia este verano, con más frecuencias, ocho rutas internacionales con Reino Unido e Irlanda y una previsión de crecimiento del 12% en pasajeros. Así lo asegura en esta entrevista a La Opinión la portavoz de la aerolínea irlandesa en nuestro país, Alejandra Ruiz.

Lo primero de todo, ¿cuáles son los planes que tiene la compañía en el Aeropuerto de la Región de Murcia para esta próxima campaña de verano?

La temporada de verano comienza a finales de marzo o principios de abril y se extiende hasta finales de octubre. En Murcia seguimos siendo la aerolínea número uno, con un 85% de cuota de mercado, muy por encima del resto de competidores. Estamos satisfechos porque, a pesar del contexto actual en España, marcado por los recortes de capacidad en aeropuertos nacionales debido al aumento de las tasas de Aena, Murcia continúa creciendo. Sí que es cierto que durante el último año hemos tenido que revisar programaciones en aeropuertos más pequeños, con menor demanda, donde las altas tasas y la falta de incentivos hacen muy costosa la operación. Sin embargo, Murcia es uno de los aeropuertos donde vemos una demanda sólida, lo que nos permite seguir creciendo, aunque de forma moderada. En invierno, por ejemplo, ya añadimos un 37% más de plazas, un incremento bastante significativo.

¿Cuáles serán las rutas que operarán este verano desde la Región de Murcia?

Operaremos ocho rutas, las mismas que el verano pasado, pero con 30 plazas adicionales. Son siete al Reino Unido y una a Dublín, en Irlanda. Los destinos serán Birmingham, East Midlands, Glasgow Prestwick, Manchester, Londres Stansted, Londres Luton, Bournemouth y Dublín. Esto se traduce en 48 frecuencias semanales, un 9% más que el año anterior.

¿En qué rutas se concentra ese aumento de capacidad que comentaba?

Añadimos un vuelo adicional en la ruta de Birmingham, que pasa a tener cuatro frecuencias; East Midlands, que pasa a cinco; Glasgow Prestwick, que tendrá seis; y Manchester, que alcanza un total de nueve frecuencias semanales.

¿Tienen una previsión o estimación del número de pasajeros que pasarán por el Aeropuerto de la Región de Murcia?

Sí, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y finales de octubre de 2026, esperamos alrededor de 625.000 pasajeros en Murcia, lo que supone un incremento del 12% en el tráfico del aeropuerto respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Habrá promociones o precios especiales para incentivar la compra de billetes?

Se podrán encontrar vuelos a 24,99 euros reservando antes del 12 de febrero, sujeto a disponibilidad. Lo más interesante para el usuario es que habrá muchas frecuencias semanales en todas las rutas, lo que ofrece más opciones de viaje y, en general, los precios más bajos posibles, como normalmente hacemos desde Ryanair.

Hablaba antes de ese conflicto que la aerolínea mantiene desde hace meses con Aena por las tasas aeroportuarias... Por lo que cuenta, la Región de Murcia seguirá sin verse afectada.

Estamos en una posición única para decidir dónde potenciar conectividad y crecimiento. En el caso de Murcia, no se va a ver afectada por los recortes porque existe una demanda sólida, un producto muy atractivo y un mercado de sol y playa que funciona muy bien, especialmente para mercados como el británico, tan importante para la Región. La situación con las tasas de Aena se focaliza principalmente en aeropuertos regionales con menor demanda, donde existe una mayor sensibilidad al precio. En esos casos, para estimular las ventas hay que bajar tarifas, lo que complica la rentabilidad cuando los costes son altos. No es lo mismo llenar un vuelo desde Valladolid que desde Alicante o incluso Murcia. El producto de sol y playa, especialmente en España, funciona muy bien y eso beneficia a aeropuertos como el de Murcia. En otras regiones donde hemos tenido que recortar, como Santiago de Compostela, Santander, Zaragoza o Valladolid, los costes se han vuelto demasiado elevados.

La apuesta de Ryanair por Murcia se ha seguido manteniendo este invierno, conectando la Región con Londres, Mánchester, Birmingham y Dublín...

Eso es, es importante destacar el papel de operadores como Ryanair en la desestacionalización del turismo, ya que añadimos capacidad no solo en temporada alta, sino a lo largo de todo el año, especialmente en invierno. Esto ayuda a mejorar la conectividad y a mantener el flujo turístico fuera de los meses tradicionalmente más fuertes. Estamos muy contentos con nuestras operaciones en Murcia.

¿Qué es lo que piden a Aena para que el conflicto termine?

Desde Ryanair, y también desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pedimos que se revierta el incremento del 6,5% de las tasas aprobado para este año y que, de cara al próximo Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA 3), se congelen o incluso se reduzcan. En años anteriores, la congelación de tasas tuvo un efecto multiplicador positivo, permitiendo añadir capacidad, crecer y generar un círculo virtuoso del que se benefician aerolíneas, aeropuertos y territorios.

¿Y cómo está la situación de la compañía en otros países europeos?

En otros países está ocurriendo justo lo contrario: se están bajando los costes de acceso para atraer conectividad, tráfico y turismo. Esto lo estamos viendo claramente en Italia, donde se ha eliminado el impuesto municipal a la aviación en varias regiones. Gracias a ello hemos abierto nuevas bases en lugares como Abruzzo, Calabria, Trapani o Trieste. También hemos crecido en Marruecos o Albania, con una nueva base en Rabat y otra en Tirana, y en Eslovaquia, donde hemos incorporado tres países nuevos. Allí donde bajan los costes, podemos compensarlo con más capacidad y más tráfico.

Por lo que expone, todavía hay mucho margen de crecimiento...

A partir de la primavera de 2027 empezaremos a recibir un pedido de 300 nuevos aviones Boeing MAX. Esto nos permitirá alcanzar una flota de 800 aviones en el año fiscal 2034 y llegar a los 300 millones de pasajeros anuales. Este año cerraremos con unos 208 millones.