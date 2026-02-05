Contra la agroindustria global: protesta en Berlín con acento murciano

La feria internacional Fruit Logistica, que estos días reúne en Berlín a miles de empresas del sector hortofrutícola mundial, ha vuelto a convertirse en escenario de protesta. Ecologistas en Acción ha denunciado a las puertas del recinto el modelo agroindustrial que, a su juicio, se promociona en este encuentro y que genera graves impactos sociales y ambientales en los territorios productores, entre ellos la Región de Murcia.

La organización ecologista se ha movilizado durante los días 5 y 6 de febrero junto a colectivos sociales alemanes para visibilizar lo que considera la cara oculta del éxito exportador. Según explicó Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, el objetivo es señalar un sistema que "deja un montón de problemas en los lugares de origen", tanto en el plano laboral como ambiental.

Luengo apuntó a las condiciones precarias que sufren muchas personas trabajadoras del campo, en especial población migrante, con casos de empleo sin contrato y salarios por debajo del convenio. Una realidad que, afirmó, se repite en zonas agrícolas del sureste español, incluida la Región de Murcia. "Hay investigaciones que han documentado abusos laborales y una explotación que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de muchas personas", subrayó.

El portavoz murciano de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, sostiene un cartel con el lema 'Salvemos el Mar Menor' en uno de los accesos a la feeria Fruit Logistica de Berlín. / L.O.

Junto al impacto social, el portavoz ecologista puso el foco en las consecuencias ambientales de un modelo intensivo que ha transformado el paisaje y concentrado la producción en pocas manos. En Murcia, señaló, los efectos son visibles en acuíferos sobreexplotados y contaminados por nitratos, así como en el deterioro del Mar Menor, convertido en uno de los símbolos del colapso ecológico ligado a la agricultura industrial. A ello se suman fenómenos como el aumento de escorrentías y el riesgo de inundaciones tras episodios de lluvias intensas.

Aunque reconoció avances en los últimos años, como el cierre de parte del regadío ilegal o la aprobación de la Ley del Mar Menor, Luengo consideró que las medidas llegan tarde y se aplican con lentitud. A su juicio, “hay mucho papel, pero poca ejecución”, y criticó que la Administración regional esté planteando incluso rebajar sanciones a los infractores, lo que “beneficia a quien lo hace mal”.

En la misma línea se expresó Elena Alter, portavoz de Ecologistas en Acción y cocoordinadora del área de Agroecología, quien recordó que Fruit Logistica reúne a más de 66.000 visitantes y miles de expositores, pero "oculta los impactos devastadores" del modelo que impulsa. Alter alertó de que el incumplimiento de directivas europeas como la de Nitratos o la del Agua ha derivado incluso en procedimientos judiciales contra España, sin que se aprecien cambios suficientes sobre el terreno.

Elena Alter, coordinadora nacional de Ecologistas en Acción del área de Agroecología / L.O.

La activista advirtió además de una preocupante tendencia a la desregulación ambiental en la Unión Europea y del debilitamiento de las garantías legales, lo que pone en riesgo ecosistemas frágiles como el Mar Menor. Frente a ello, defendió la necesidad de hacer cumplir la ley, avanzar en la restauración de la naturaleza y exigir responsabilidades a las grandes empresas a lo largo de toda la cadena de suministro.

Noticias relacionadas

Como alternativa, Ecologistas en Acción apuesta por un cambio profundo del modelo, que acerque producción y consumo, refuerce las economías locales y apoye a la agricultura familiar y agroecológica. "No puede ser que para comer una lechuga barata en febrero en Alemania haya trabajadores explotados en Murcia y un mar lleno de peces muertos", resumió Luengo. Un mensaje que la organización llevará este viernes a un 'tribunal popular' en Berlín, donde personas afectadas darán testimonio del impacto social y ambiental del sistema agroindustrial.