Más de 186.000 pacientes murcianos cambiarán de médico de familia

Cerca de 200.000 pacientes de la Región de Murcia se sentarán próximamente frente a un nuevo médico de familia en su centro de salud o consultorio. El Servicio Murciano de Salud (SMS) está en la recta final para resolver el último concurso de traslados de Medicina de Familia convocado en la sanidad murciana y para ello este jueves publica el listado provisional de admitidos y excluidos en este proceso.

Según la información consultada por esta redacción, en esta convocatoria han sido admitidos de forma provisional un total de 69 médicos de familia, quienes cambiarán de lugar de trabajo próximamente al haberse acogido a esta opción para solicitar un nuevo destino. Además, dos facultativos han sido excluidos del concurso de traslados debido a que no ostentan la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, según detalla la resolución firmada por la directora gerente del SMS, Isabel Ayala.

Al tratarse de los listados provisionales, la Administración regional concede a los interesados el plazo de diez días hábiles para formular alegaciones contra la misma, que serán analizadas para resolver y publicar los listados definitivos.

Actualmente, cada médico de familia de la Región de Murcia tiene asignadas una media de 1.350 tarjetas sanitarias, lo que hace que este traslado de profesionales en Atención Primaria llegue a afectar a más de 186.000 ciudadanos, que serán quienes sufran el cambio del facultativo de cabecera que tienen asignado en estos momentos. Hay que tener presente que los 69 médicos admitidos cambiarán de puesto, pero también dejarán la suya vacante para que sea cubierto por otros profesionales a los que se llamará de bolsa.

Los concursos de traslados son procedimientos habituales que oferta el SMS para facilitar la movilidad a los profesionales de cada una de las categorías, ya que con ello se mejora la conciliación de su vida familiar y laboral permitiéndoles elegir centros que se encuentren más cerca de su domicilio o que se adapten mejor a su vida personal.

Dos cambios de peso el pasado 2025

Este es el primer traslado de especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria que se lleva a cabo este 2026, pero viene a sumarse a los dos grandes cambios que se produjeron el pasado año. En mayo de 2025 otros 300.000 pacientes cambiaron de médico de familia debido a otro concurso de traslados masivo en esta especialidad. Pero esto tampoco dio estabilidad a la atención que reciben los usuarios de Atención Primaria, ya que en diciembre el nombramiento como personal estatutario fijo de los profesionales que lograron una de las 178 plazas de Medicina de Familia que convocó el Servicio Murciano de Salud en la oferta pública de empleo (OPE) correspondiente a 2019, 2020 y 2021 llevó a que cerca de 180.000 pacientes volvieran a cambiar de médico en su centro de salud.

Algunos de los usuarios afectados por estos cambios han contactado con La Opinión mostrándose sorprendidos al pedir cita con su médico y encontrarse, al llegar a consulta, con un cambio del que no han sido informados. "He ido al centro de salud y para mi sorpresa me han cambiado a mi médico de familia de toda la vida por otro que no sabe nada sobre mi. Entiendo que esto pueda pasar, pero deberían avisarnos o enviar una carta diciéndonos que cambiamos de profesional, ya que nos pilla por sorpresa y ahora el nuevo se tiene que estudiar las historias clínicas de todos los que hemos pasado a depender de él", afirma esta misma semana una usuaria de Murcia.

Smumfyc: "Debería limitarse para garantizar la continuidad"

El doctor Asensio López, miembro del grupo de Gestión de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), recuerda que en estos momentos en el SMS están establecidos los concursos de traslados abiertos y permanentes, lo que hace que dos veces al año se puede optar a las plazas que hay vacantes y solicitar el traslado.

Según la norma que establece el Estatuto Marco Regional, "todos los médicos titulares podríamos optar todos los años a concurso de traslados sin limitación, algo que bajo nuestro criterio es un error, una norma que consideramos que debe ser cambiada porque rompe con uno de los principios más importantes de la Atención Primaria, que es la longitunidad y continuidad en la atención al usuario. Este es uno de los elementos más poderosos que tenemos en el sistema".

López explica a La Opinión que "los pacientes no pueden estar percibiendo que cada año o cada pocos años se les va su médico de familia", a lo que añade que "hay estudios que nos dicen que mantener durante 4-5 años en el puesto a un médico de familia mejora el pronóstico de la salud de sus pacientes", ya que disminuyen los ingresos hospitalarios y la mortalidad de los usuarios. "Este es precisamente el valor más importante de la Atención Primaria, la continuidad en la asistencia", insiste.

Desde Smumfyc afirman que estos cambios tan seguidos "son malos para los pacientes, para sus resultados de salud, pero también para el sistema, ya que se ha demostrado que genera más consultas innecesarias, más ingresos innecesarios y la prescripción de más medicación".

Por ello, los médicos de familia murcianos consideran que "esto se debe cambiar, como ocurre en Educación, donde sí que están limitados los traslados, o en otros servicios de salud". Para ello, Asensio López dice que sería necesario impulsar un borrador para modificar este Estatuto Marco Regional en la Asamblea.