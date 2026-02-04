La Región de Murcia busca una alianza con Andalucía y Castilla-La Mancha para exigir a Puente la recuperación del tren por Chinchilla

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de Consumur en relación con la reivindicación de la recuperación de la histórica línea entre Cartagena y Madrid, que pasa por Albacete, y que se clausuró en 2022. Desde Adif se informó a la asociación de consumidores que trabajan en la electrificación de la vía con un horizonte 2040, aunque el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, aseguró que ya estaba haciendo gestiones para que la línea, aunque sea sin electrificar, pueda estar operando antes de final de este año.

"Venimos a coincidir en que es necesario restituir cuanto antes el servicio ferroviario en esta línea, dado que está marcando un coste de oportunidad muy alto para toda la Región de Murcia", indicó García Montoro. "Es una conexión directa con Madrid a la que no estamos dispuestos a renunciar, más allá de que el Correo Mediterráneo siga su curso", advirtió. En este sentido, avanzó que va a seguir trabajando "para que de una u otra forma se electrifique esta vía y, mientras que se electrifica o no se electrifica, se recuperen y se pongan las maquinarias ferroviarias necesarias para que podamos recuperar cuanto antes este servicio".

El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión ha de ser independiente a los avances del Corredor Mediterráneo

El Gobierno murciano no está sola en esta lucha. Las provincias de Almería y de Albacete también apoyan esta reivindicación, por lo que desde la Consejería se va a trabajar, según informó el presidente de Consumur a esta Redacción, Roberto Barceló, en que haya "un encuentro al máximo nivel" de los presidentes de la Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, "bien sea presencial u 'online'", para poner en de manifiesto la unanimidad y el consenso que existe para que se restablezca esa línea lo antes posible y para que las obras de modernización de la misma entren ya a formar parte del proyecto del Ministerio. Según denunció Barceló, "en estos momentos no hay ni estudio informativo ni estudio de impacto medioambiental".

El consejero calificó de "insuficiente y con falta de coherencia" la respuesta trasladada recientemente por ADIF al manifiesto remitido junto a Consumur, en la que se sitúa la electrificación de la línea en el horizonte de 2040 y donde se descarta la celebración de una reunión para tratar este asunto. "Esta posición contradice los compromisos anunciados públicamente en septiembre de 2024 por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien afirmó que el Ministerio trabajaba con la Unión Europea para adelantar la electrificación de la línea Cartagena–Chinchilla a partir de 2026, al tratarse de una inversión asumible y de alto rendimiento", explicó García Montoro.

García Montoro pide un "encuentro técnico y político" que permita aclarar plazos, compromisos reales y la planificación de esta infraestructura

Asimismo, insistió en que "la falta de coherencia entre los anuncios públicos y las respuestas oficiales genera incertidumbre y refuerza la necesidad de un encuentro técnico y político que permita aclarar plazos, compromisos reales y la planificación de esta infraestructura dentro del Corredor Mediterráneo y de la Red Transeuropea de Transportes".

Por otro lado, desde Consumur informaron al consejero de que, dentro de las reivindicaciones previstas por este asunto, el próximo 17 de febrero se celebrará en Murcia una manifestación de la Comisión en defensa del corredor ferroviario Cartagena–Albacete.

Revisión de las vías

García Montoro informó de que el Gobierno regional ya ha remitido una carta al ministro Óscar Puente en la que reclama una revisión urgente de las infraestructuras ferroviariasque conectan la Región de Murcia con el resto del territorio nacional, a raíz de la tragedia registrada en la provincia de Córdoba y de los incidentes que se están produciendo en la red en los últimos meses.

Es necesario reforzar los controles para asegurar que los materiales empleados cumplen todos los estándares exigibles Javier García Montoro — Consejero de Fomento e Infraestructuras

En la misiva se plantea "que el restablecimiento pleno de la normalidad en el servicio debe ir acompañado de garantías claras sobre las condiciones de seguridad de toda la red" y por ello solicita una evaluación técnica completa de las líneas ferroviarias que discurren por la Región y pone el foco en el trazado de alta velocidad, al coincidir con actuaciones ejecutadas por ADIF que forman parte de investigaciones judiciales y policiales en curso.

Noticias relacionadas

En este sentido, el responsable regional detalla que "es necesario reforzar los controles y la supervisión para asegurar que la ejecución de las obras y los materiales empleados cumplen todos los estándares exigibles". Y también recuerda que esta información "ya ha sido requerida formalmente a ADIF en varias ocasiones sin que se haya obtenido respuesta".