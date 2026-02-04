Estos son los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres en la Región de Murcia

Coincidiendo con la conmemoración del Día del Cáncer, que se conmemora este miércoles, 4 de febrero, el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud ha publicado esta semana su último Boletín Epidemiológico, que en este caso titula ‘Estimaciones de casos incidentes de cáncer en 2026 en la Región de Murcia’.

El informe de Epidemiología detalla que en hombres, el cáncer más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de próstata, con 1.114 casos (21% del total en hombres) y una tasa de incidencia bruta de 136,3 casos por 100.000 habitantes. A este le sigue el cáncer de pulmón, con 711 casos (13%); el de vejiga, con 598 casos (11%); el cáncer de colon, con 468 (9%); el cáncer de riñón, pelvis, uréter y otros órganos urinarios, con 237 casos; y el cáncer de recto y ano, con 205 casos (4%).

Estos tumores supondrían conjuntamente el 62% de los casos diagnosticados en hombres durante todo el año, según el estudio dado a conocer esta semana por la Consejería de Salud.

Por su parte, en mujeres, el cáncer más frecuente sería el de mama, con 1.215 casos (30% del total en mujeres) y una tasa de incidencia bruta de 150 casos por cada 100.000 habitantes; seguido de cáncer de pulmón, con 338 casos; cáncer de colon, con 321 casos; cáncer de útero, con 249 casos; y el cáncer de tiroides, con 157 casos.

Entre los tumores digestivos también destaca el cáncer de páncreas, con 180 casos en hombres y 102 en mujeres; el cáncer de hígado, con 148 casos en hombres y 30 casos en mujeres; y el cáncer de estómago, con 124 casos en hombres y 96 casos en mujeres.

En relación a los tumores hematológicos, los más frecuentemente diagnosticados son el linfoma no Hodgkin y las leucemias; mientras que en melanomas se calcularía para este año 2026 en la Región de Murcia 152 casos en hombres y 134 casos en mujeres.

Supervivencia: 60% en adultos y 85,5% en menores

La prevención, el diagnóstico temprano y el avance en nuevos tratamientos ha ayudado a aumentar las tasas de supervivencia en los últimos años. En el caso de la Región de Murcia, la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60% a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional, mientras que entre menores la tasa de supervivencia llega al 85,5%.

La Consejería también detalla el peso que tiene la investigación en las enfermedades oncológicas, de ahí la apuesta que existe en este campo desde el SMS con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Actualmente, la Región de Murcia tiene en marcha unos 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, principalmente centrados en el cáncer de mama.

Esta apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer también se observa con la puesta en marcha recientemente de la Unidad de Fases Tempranas en el Hospital Virgen de la Arrixaca, y la creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.