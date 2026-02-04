Una reinterpretación del caballito murciano para representar a la Región en el Concurso Nacional de Tapas

La Región de Murcia ha dejado una impronta de innovación y respeto por el producto local en la última edición del prestigioso Concurso Nacional de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España. Salvador Fernández, CEO de Grupo Borrego, ha sido el encargado de defender el pabellón autonómico en este certamen celebrado en Madrid Fusión.

En colaboración con 1001 Sabores - Región de Murcia, Fernández defendió la tapa 'Todo al grana'. Una propuesta de alto nivel técnico y conceptual que reinterpreta el tradicional caballito murciano desde una mirada contemporánea, sin perder el vínculo con el territorio. Aunque la suerte del jurado no permitió el pase a la final, la crítica y los asistentes han coincidido en señalar la espectacularidad y el equilibrio de su propuesta.

La receta combina ingredientes profundamente ligados a la identidad gastronómica regional, como la gamba roja de Águilas, el limón murciano y la remolacha, logrando un bocado sorprendente tanto en sabor como en presentación.

Salvador Fernández eleva el sabor de la Región de Murcia en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos con su espectacular Todo al grana / L.O.

Maestría y creatividad

“Salva ha hecho un trabajo enorme, en un concurso con los mejores cocineros de España ha sido un excelente embajador de la gastronomía regional. Su tapa es un homenaje visual y gustativo a la identidad murciana, con un nivel de maestría y creatividad digno de mención y reconocimiento”, destaca Bartolomé Vera, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú).

Una apuesta que demuestra que la cocina murciana puede ser sofisticada y moderna sin perder jamás de vista sus raíces y sus productos estrella. “Murcia sigue demostrando que, más allá de los premios, su cocina está en un momento de efervescencia creativa imparable, con grandes profesionales”, apunta Vera.