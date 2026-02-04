La Región bate su récord de exportaciones hortofrutícolas con casi 3.800 millones de euros

Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros el pasado año, una cifra récord que supone un incremento del 7,3 por ciento con respecto al año 2024. Así lo anunció este miércoles el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la primera jornada de la feria Fruit Logistica de Berlín, en la que inauguró el pabellón de la Región de Murcia.

Se trata, sostienen fuentes autonómicas, de una cifra de ventas al exterior "nunca antes alcanzada", que supera todas las expectativas y reafirma a la Región como "la Huerta de Europa y la potencia más importante en cuanto a la alimentación", resaltó el presidente. Además, el incremento de las exportaciones es superior en casi dos puntos al de la media nacional, que registró un aumento del 5,5 por ciento.

En referencia a esos datos, López Miras añadió que "se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie".

Además, desde la Comunidad destacan qye durante la pasada campaña se registraron importantes crecimientos en frutas, destacando el incremento en un 9,8 por ciento en la exportación de cítricos, un 27 por ciento en ventas al exterior de fruta de hueso o un 16,6 por ciento en uva.

En cuanto a las hortalizas, el mercado muestra mayor estabilidad, y refleja el crecimiento en lechuga un 3,3 por ciento. Esta verdura se consolida como el principal producto exportado desde la Región de Murcia.

Por lo que respecta a los principales mercados para los productos de la Región de Murcia, destaca Alemania, con más de 1.000 millones de euros importados, seguido de Francia y Reino Unido con 542 y 478 millones de euros respectivamente.

Igualmente, se ha registrado un notable el crecimiento del 195 por ciento en las exportaciones a Estados Unidos y del 38 por ciento a Canadá, así como un repunte desde países de Europa del Este, como Polonia o Hungría.

Agua, menos burocracia, PAC justa y freno a la competencia desleal

El jefe del Ejecutivo regional reafirmó su apoyo al sector primario y subrayó la necesidad de contar con las herramientas adecuadas para seguir ofreciendo productos "como no se hacen en ningún otro rincón del mundo". En este sentido, López Miras reclamó que "se garantice un suministro de agua estable, porque necesitamos ese recurso básico", así como "normativa desde la Unión Europea que no ponga trabas ni piedras en el camino a los agricultores, que les facilite el trabajo y reduzca la burocracia".

Además, defendió "una PAC suficiente y flexible" y la puesta en marcha de "los instrumentos y controles necesarios para que no haya competencia desleal de terceros países que no cumplen los mismos requisitos y condiciones que se exigen a nuestros productores y agricultores".

Asistencia récord en Berlín

La trigésimo cuarta edición de la feria Fruit Logistica de Berlín cuenta con la mayor participación de empresas y asociaciones de la Región de Murcia, fruto del interés que despierta entre el sector hortofrutícola y las posibilidades de reforzar los intercambios comerciales con terceros países.

En esta ocasión son 73 las empresas presentes, agrupadas en su mayoría en las organizaciones Proexport, Fecoam y Apoexpa, además de las empresas de tecnología agraria. La gran mayoría se encuentran situadas en el pabellón 18 del recinto ferial Messe Berlín, el de la Región de Murcia. Se trata de un espacio total de 610 metros cuadrados, de los que 70 metros cuadrados corresponden al stand institucional.

Dicho espacio cuenta con cocina propia donde se elaboran tapas y platos tradicionales, así como dos salas de reuniones a disposición de las empresas y asociaciones, sala de catas, y un espacio donde se llevan a cabo presentaciones y actos promocionales.

López Miras puso en valor esa delegación récord de empresas agroalimentarias, productores y exportadores de la Región de Murcia, que acuden a “uno de los encuentros más importantes del mundo del sector agroalimentario” a mostrar "los mejores productos".

Ecologistas en Acción se moviliza contra el agronegocio

Ecologistas en Acción volverá a movilizarse esta semana en Berlín contra el "modelo agroindustrial" que promueve la feria internacional Fruit Logistica. Las protestas tendrán lugar este jueves 5 y el viernes 6 de febrero, coincidiendo con la celebración del evento, y contarán con la participación de Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

La organización ecologista, junto a una decena de colectivos sociales alemanes, denuncia que el modelo agroindustrial que se impulsa desde esta feria está ligado en los territorios productores a graves impactos sociales y ambientales, como vulneraciones de derechos laborales y humanos y una creciente degradación del medio ambiente. Una realidad que, según Ecologistas en Acción, se vive de forma especialmente intensa en regiones como Murcia y Almería, convertidas en enclaves clave de la producción agroindustrial orientada a la exportación.

Las acciones comenzarán el jueves 5 de febrero, a partir de las 10.00 horas, con una protesta frente a la entrada sur del recinto ferial ICC de Berlín, donde se realizarán declaraciones públicas para visibilizar las "injusticias" del sector agrario global. El viernes 6 se celebrará un 'tribunal popular' en el que trabajadores y representantes de la sociedad civil expondrán testimonios sobre los efectos del sistema agroindustrial, que concluirá con un 'veredicto' colectivo.