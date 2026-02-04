El PSOE defiende su decálogo de vivienda ante la "propaganda barata" del PP

La rápida respuesta del PP criticando el decálogo de medidas del PSOE de la Región de Murcia para facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible, tildándolo de "sectario e ideológico", levantó ampollas en el Grupo Parlamentario Socialista. Este miércoles, su portavoz en la Asamblea, Carmina Fernández, aseguraba que "si López Miras tuviera la mínima voluntad de resolver el problema de la vivienda en la Región, aceptaría el decálogo de medidas que propone Francisco Lucas", y que "si no lo hace es porque no quiere, ya que se trata de propuestas más que razonables y realizables".

Entre las medidas para facilitar la compra, el PSOE propone hasta 36.000 euros de ayuda directa para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda y más avales públicos, además de garantizar que la vivienda y el suelo públicos sean siempre públicos. Para el alquiler, cree que sería bueno rebajar los impuestos en el tramo autonómico a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible y ofrecer deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler, además de declarar zonas tensionadas después de aplicar la Ley estatal de Vivienda.

Para el PSRM, las razones que esgrime el PP para rechazar sus medidas son "un insulto a la inteligencia"

Fernández lamentó que, mientras el líder socialista "tiende la mano" y propone un acuerdo para abordar uno de los principales problemas de la Región, "el PP responde como siempre: con excusas, ruido y propaganda barata".

"La respuesta del PP es un insulto a la inteligencia. Escuchar que las medidas propuestas son sectarias e ideológicas demuestra el verdadero cinismo del Gobierno regional, que ha sido incapaz de hacer una solo vivienda pública en 8 años; no ha pagado las ayudas del Gobierno de España al alquiler joven, y ha sido incapaz de impulsar la construcción de viviendas que el Gobierno de España le ha pagado y que probablemente tenga que devolver el dinero si no cumple los plazos. Eso si es falta de credibilidad", señaló.

El PP advierte de que las medidas del PSOE que se han aplicado "han contraído la oferta, disparado los precios y fomentado la ocupación"

El diputado regional del PP Antonio Landáburu respondió que "por mucho que se empeñen los socialistas", no van a aplicar en la Región "el modelo fracasado de Pedro Sánchez, que ha destrozado el mercado de la vivienda en España".

"Para lo único que son ejemplo las propuestas ideológicas y sectarias que presentó el delegado de Sánchez en la Región es justamente de lo que no hay que hacer en materia de vivienda", remarcó el diputado del PP, para quien "no solo carecen de estabilidad presupuestaria, sino que las que se han aplicado han contraído la oferta, disparado los precios y fomentado la ocupación".

Para Landáburu, "lo que deberían hacer los socialistas es dejar de bloquear la tramitación de la Ley de Vivienda del Gobierno regional, consensuada con los sectores de la sociedad civil y que permitirá poner en el mercado 25.000 viviendas a un precio asequible".