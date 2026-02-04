La pérdida del poder adquisitivo de los murcianos choca con el crecimiento de la economía regional

El golpe que podía suponer la guerra arancelaria a la economía mundial, tocando de lleno también a la de la Región de Murcia, no ha sido tan fuerte como se esperaba. Los economistas murcianos recuperan el optimismo y prevén que el crecimiento sea notable en los próximos seis meses. Pero avisan: esta senda de mejoría no la percibe ni en su casa ni en la calle la ciudadanía, que sigue sufriendo la pérdida del poder adquisitivoen sus compras y pagos diarios.

Así se desprende de los resultados del Barómetro 38 del Colegio de Economistas, en el que se pone de manifiesto, por el contrario, que este crecimiento económico, "no se traslada al consumidor, parece que no existe una eficiente redistribución de la riqueza".

Este "debilitamiento" del poder adquisitivo se produce debido a que "los precios se encuentran en crecimiento, como los de la vivienda y de determinadas características particulares que presenta el mercado de trabajo", apuntó Patricio Rosas, director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio. "Esto podría estar influyendo en que las necesidades que tienen los hogares superen la capacidad adquisitiva de las familias".

La economía de la Región mejora más que la española y la europea, alcanzando una valoración de 3,16 sobre 5

Sobre la situación económica actual respecto a hace seis meses, la economía regional alcanza una puntuación de 3,16 y sube levemente la puntuación de la economía española y europea, lo que confirma "una mejora generalizada de la economía, especialmente destacada en el caso de la Región de Murcia".

En el estudio, los economistas también estiman qué sectores liderarán el crecimiento en la Comunidad: a la cabeza del ranking se situaría el de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (3,85), seguido de turismo, ocio y hostelería (3,66) y construcción (3,51). En un segundo grupo se incluyen actividades sanitarias y de servicios sociales, logística y transporte e industria agroalimentaria.

Comercio minorista, a la cola

Por contra, los sectores con expectativas de crecimiento menos favorables para este año según la percepción de los encuestados, estarían el financiero y seguros (3,23), agricultura (3), otra industria (2,83) y comercio minorista (2,36). Sin embargo, "la visión general muestra un pequeño avance en relación al obtenido en el semestre anterior, lo que hace pensar que hay una cierta inercia en el crecimiento de la economía murciana que se ve reflejada en todos los sectores", dijo por su parte José Carlos Sánchez, director técnico del Barómetro.

Tecnología, turismo y construcción encabezan las expectativas de crecimiento

En cuanto a la salud financiera de las empresas, se observa un repunte "notable" en esta edición, confirmando una recuperación iniciada hace dos años una vez que "se superó el bache, cómo empezamos el ejercicio anterior y cómo se percibía todavía a mitad de 2025 el impacto de toda la guerra arancelaria".

Las expectativas de cara a los próximos seis meses reflejan una progresiva mejoría en la salud económico-financiera del tejido empresarial murciano. Atendiendo a la evolución del consumo de las familias, los resultados obtenidos permiten recuperar un moderado optimismo para los próximos seis meses .