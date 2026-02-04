Economía
La pérdida del poder adquisitivo de los murcianos choca con el crecimiento de la economía regional
El Barómetro 38 del Colegio prevé un crecimiento notable en los próximos seis meses, aunque advierte de que no llega al bolsillo de las familias
El golpe que podía suponer la guerra arancelaria a la economía mundial, tocando de lleno también a la de la Región de Murcia, no ha sido tan fuerte como se esperaba. Los economistas murcianos recuperan el optimismo y prevén que el crecimiento sea notable en los próximos seis meses. Pero avisan: esta senda de mejoría no la percibe ni en su casa ni en la calle la ciudadanía, que sigue sufriendo la pérdida del poder adquisitivoen sus compras y pagos diarios.
Así se desprende de los resultados del Barómetro 38 del Colegio de Economistas, en el que se pone de manifiesto, por el contrario, que este crecimiento económico, "no se traslada al consumidor, parece que no existe una eficiente redistribución de la riqueza".
Este "debilitamiento" del poder adquisitivo se produce debido a que "los precios se encuentran en crecimiento, como los de la vivienda y de determinadas características particulares que presenta el mercado de trabajo", apuntó Patricio Rosas, director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio. "Esto podría estar influyendo en que las necesidades que tienen los hogares superen la capacidad adquisitiva de las familias".
La economía de la Región mejora más que la española y la europea, alcanzando una valoración de 3,16 sobre 5
Sobre la situación económica actual respecto a hace seis meses, la economía regional alcanza una puntuación de 3,16 y sube levemente la puntuación de la economía española y europea, lo que confirma "una mejora generalizada de la economía, especialmente destacada en el caso de la Región de Murcia".
En el estudio, los economistas también estiman qué sectores liderarán el crecimiento en la Comunidad: a la cabeza del ranking se situaría el de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (3,85), seguido de turismo, ocio y hostelería (3,66) y construcción (3,51). En un segundo grupo se incluyen actividades sanitarias y de servicios sociales, logística y transporte e industria agroalimentaria.
Comercio minorista, a la cola
Por contra, los sectores con expectativas de crecimiento menos favorables para este año según la percepción de los encuestados, estarían el financiero y seguros (3,23), agricultura (3), otra industria (2,83) y comercio minorista (2,36). Sin embargo, "la visión general muestra un pequeño avance en relación al obtenido en el semestre anterior, lo que hace pensar que hay una cierta inercia en el crecimiento de la economía murciana que se ve reflejada en todos los sectores", dijo por su parte José Carlos Sánchez, director técnico del Barómetro.
Tecnología, turismo y construcción encabezan las expectativas de crecimiento
En cuanto a la salud financiera de las empresas, se observa un repunte "notable" en esta edición, confirmando una recuperación iniciada hace dos años una vez que "se superó el bache, cómo empezamos el ejercicio anterior y cómo se percibía todavía a mitad de 2025 el impacto de toda la guerra arancelaria".
Las expectativas de cara a los próximos seis meses reflejan una progresiva mejoría en la salud económico-financiera del tejido empresarial murciano. Atendiendo a la evolución del consumo de las familias, los resultados obtenidos permiten recuperar un moderado optimismo para los próximos seis meses .
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- Los nueve restaurantes murcianos recomendados en la Guía Michelin reciben su placa: consulta cuáles son
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- Santiago y Zaraiche, listo para acoger casi 150 viviendas junto a Los Cubos