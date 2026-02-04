Pedreño y Abadía refuerzan en Murcia la defensa de la economía social en el nuevo marco europeo

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, mantuvo el pasado 30 de enero una reunión de trabajo con Maravillas Abadía, presidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General de la Unión Europea, en un encuentro centrado en el presente y futuro de la economía social dentro de las políticas comunitarias.

Durante la reunión se abordaron los avances logrados desde el Parlamento Europeo y el Intergrupo de Economía Social, así como los principales retos que afronta este modelo empresarial en un momento clave, marcado por las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual post-2027. En este contexto, ambas partes coincidieron en la necesidad de garantizar instrumentos financieros específicos y una financiación sólida que permita consolidar y fortalecer la economía social en Europa.

Una necesidad

Maravillas Abadía subrayó que defender la economía social en el nuevo Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales «no es una opción, sino una necesidad», ya que se trata de un modelo que genera empleo de calidad, arraigo territorial y cohesión social, elementos imprescindibles para una Europa más competitiva y justa. La presidenta del Intergrupo insistió en que la competitividad europea debe construirse «poniendo a las personas en el centro» y reclamó que este enfoque se vea reflejado en el próximo presupuesto comunitario

Por su parte, Juan Antonio Pedreño agradeció el apoyo constante de Abadía a la economía social y destacó su implicación tanto a nivel europeo como regional. «Es nuestra gran embajadora política de la economía social en las instituciones europeas», afirmó, poniendo en valor su trabajo para defender un modelo empresarial que prioriza los valores, los principios y a las personas

Papel estratégico

Pedreño señaló además que la economía social representa hoy a más de 12 millones de personas y más de cuatro millones y medio de empresas en Europa, todas ellas pendientes de que las políticas comunitarias reconozcan el papel estratégico de este sector. En este sentido, mostró su confianza en que las negociaciones en torno al nuevo marco presupuestario permitan «legar a buen puerto» y otorgar a la economía social el protagonismo que merece.

Abadía destacó también el papel de la Región de Murcia como modelo de éxito en economía social y avanzó que el Intergrupo mantendrá una agenda de eventos muy activa durante este año, con especial atención al futuro presupuesto europeo y a la revisión del Plan de Acción de Economía Social, reforzando así su presencia en el Parlamento Europeo.