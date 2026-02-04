Murcia contará con una Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico

La Fundación UAPO -Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico- abrirá próximamente, en colaboración con la UCAM, su nueva sede conjunta en la Región de Murcia, una iniciativa que busca brindar atención gratuita integrativa a pacientes oncológicos de la comunidad. La sede UAPO-UCAM se sumará a la red de centros UAPO en España y se distinguirá por contar con un área específica de fisiología del ejercicio de alto valor, que llevará a cabo investigación a través de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la UCAM.

Además, el centro será un espacio de formación para futuros profesionales de la salud, reforzando el compromiso de la alianza UAPO–UCAM con la excelencia académica y la atención integral al paciente oncológico. Esta colaboración contribuirá también a la generación de empleo en la Región de Murcia y al impulso del desarrollo socioeconómico.

"Este acuerdo con la UCAM no solo multiplica nuestra capacidad asistencial, sino que pone a Murcia como otro nuevo referente en atención integral al paciente oncológico", señala Javier Cánovas, director general de la Fundación UAPO. Esta entidad invita a ciudadanos, empresas e instituciones de la Región de Murcia a colaborar en este proyecto mediante donaciones, patrocinios o su participación en eventos solidarios para reforzar la atención a pacientes oncológicos.

Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM, destaca que "con esta alianza marcamos un hito: vamos a crear junto a UAPO uno de los mayores laboratorios de investigación del mundo al servicio del paciente. Nuestro objetivo es ser un centro de referencia mundial que descubra y potencie, con máximo rigor, las mejoras de la fisiología, la nutrición avanzada, la psicología y el ejercicio físico. Este gran paso da continuidad y se suma a las colaboraciones que la universidad mantiene abiertas con la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, Fundación Aladina y Never Surrender, porque para la UCAM la investigación de excelencia en estos centros es una combinación innegociable".

En la Región de Murcia se diagnostican más de 9.000 nuevos casos de cáncer al año, siendo los más frecuentes el colorrectal, seguido del de próstata, mama y pulmón. Para 2040 se estima un crecimiento del 18 %, superando los 11.000 casos en la Región de Murcia y los 340.000 en España, lo que refuerza la importancia de la prevención y la investigación.