Una jornada para convertir desafíos sociales y ambientales en proyectos empresariales con futuro
El ‘Hackathon Coopimpact’, dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se celebró en el marco del proyecto europeo Ubuntu
Convertir retos sociales y ambientales reales en soluciones innovadoras y viables como proyectos emprendedores. Ese era el principal objetivo del Hackathon Coopimpact 2026, una jornada juvenil intensiva organizada por Ucomur y Ucoerm, y dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
El evento se celebró el pasado 27 de enero en el marco del proyecto europeo ‘Ubuntu: Un compromiso continuado con las empresas cooperativas y de economía social’. Organizado en la sede de Ucomur, contó con la participación de 34 jóvenes de 8 centros educativos de la Región de Murcia.
Bajo el lema ‘Imagina. Crea. Impacta.’, participaron 34 jóvenes de 8 centros educativos de la Región de Murcia
«Se abordaron temáticas de alto impacto para la juventud y el territorio, como empleo, salud mental, economía circular, movilidad sostenible, digitalización responsable y vivienda accesible, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la orientación a soluciones con impacto positivo», indica Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Ucoerm, que asistió a la jornada.
Trabajo en equipo
Bajo el lema ‘Imagina. Crea. Impacta.’, los participantes trabajaron durante toda la jornada en equipos, aplicando metodologías de innovación como ‘design thinking’, y con mentorías de profesionales para acelerar el proceso: desde la identificación del problema, la generación de ideas y el diseño de la propuesta, hasta el desarrollo de un prototipo y la preparación del pitch final.
«La razón de ser de Coopimpact es que los jóvenes descubran que pueden ser parte de la solución: identificar un problema real, trabajar en equipo y construir una propuesta concreta que mejore su comunidad», señalan desde Ucomur.
El proyecto ganador recibió premio y mentoría para continuar desarrollando su iniciativa
La actividad culminó con una presentación final ante jurado, que evaluó las propuestas y seleccionó al equipo ganador, que recibió premio y mentoría para continuar desarrollando su iniciativa. Además, todos los participantes recibieron reconocimiento por su implicación y aprendizaje.
Proyectos innovadores
Una jornada para fomentar la creación de proyectos empresariales innovadores con impacto social y cooperativo, impulsando el talento joven presente en la Región de Murcia. Que los estudiantes vivieran una experiencia transformadora, puedan desarrollar competencias clave para su futuro y contribuir con ideas que puedan tener un impacto real en su entorno.
«Estas experiencias son una puerta de entrada al emprendimiento: aprenden a pensar con método, validar ideas y comunicar con claridad. Y, sobre todo, entienden que innovar también es generar impacto social», señalan desde Innoventures Capital, entidad colaboradora en la jornada.
