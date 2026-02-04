Invierno insólito: los virus respiratorios pasan de largo por la Región

El mes de enero suele ser uno de los más complicados en los centros sanitarios de la Región de Murcia como consecuencia del incremento de los virus respiratorios. Sin embargo, esta temporada está siendo inusual y la incidencia de contagios por infecciones respiratorias agudas (IRA) sigue cayendo semana tras semana, marcando mínimos respecto a las cifras habituales en estas fechas.

En la última semana -del 26 de enero al 1 de febrero- la incidencia de infecciones respiratorias ha descendido un 13% en los centros de Atención Primaria de la comunidad, tal y como recoge el último informe de la Red Centinela de Vigilancia el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana dado a conocer este martes. Por tipo de infecciones, el mayor descenso se produce en coronavirus que se reduce un 50% respecto a la semana anterior al contabilizarse únicamente cuatro casos en toda la Región; le sigue la gripe que cae un 43,8%, con 447 casos diagnosticados en los últimos siete días; y la bronquitis-bronquiolitis descienden un 19,2%, con 1.259 casos confirmados.

Las caídas no son puntuales, ya que son varias semanas consecutivas las que vienen contabilizándose descensos en virus respiratorios. En el caso de la gripe, esta acumula reducciones de -44%, -40%, -32,5% y -17% desde que se inició el año 2026, una realidad que no se había previsto tras el pico adelantado de contagios que se vivió al inicio de diciembre.

Incidencia de infecciones respiratorias por temporada. / L.O.

El aumento de diciembre llevó a la Consejería de Salud a instaurar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y hospitales de la Región desde el 9 de diciembre.

Esta obligatoriedad decayó la semana pasada, cuando Salud consideró que la incidencia de infecciones respiratorias agudas mantiene una intensidad epidémica baja desde la semana 52, según el Servicio de Epidemiología.

La situación epidemiológica también se deja notar en centros de Atención Primaria y puertas de Urgencias hospitalarias, donde este mes de enero no se está viviendo el colapso habitual de estas fechas. En la mayoría de los centros de salud y consultorios las agendas funcionan con normalidad y apenas hay retraso de unos días para ser visto por el médico de familia.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, recordó que "todas las decisiones en torno a la obligatoriedad de la mascarilla se adoptan siempre en base al criterio de los técnicos para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables" e insistió en que "aunque ya no sea obligatoria, es recomendable su uso cuando presentemos síntomas de infección de las vías respiratorias y cuando estemos en compañía de pacientes vulnerables como personas mayores, niños o pacientes inmunodeprimidos".

Incidencia de los virus por semanas esta temporada en la Región de Murcia. / L.O.

Los responsables sanitarios recuerdan que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas, por lo que insiste en la importancia del lavado de manos frecuente.

La caída de la incidencia de la gripe que se está viendo en la Región de Murcia también se está dando en otras zonas de España. En Cataluña sigue en descenso durante la quinta semana epidemiológica del año, continuando por encima de nivel bajo de transmisión; y La Rioja, sigue en fase epidémica, pero durante esta semana se observa una nueva disminución de la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas respecto a la semana previa, principalmente en gripe y virus respiratorio sincitial (VRS).