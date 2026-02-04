Un hallazgo del IMIB y la UCAM abre la puerta a tratamientos más eficaces contra el cáncer de mama triple negativo

Un estudio liderado por personal investigador del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha aportado nuevos datos para entender por qué algunas pacientes con cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y con menos opciones terapéuticas, responden mejor a la quimioterapia que otras. El trabajo, publicado en la revista científica Laboratory Investigation, analiza el papel de la proteína fascina, presente en cerca del 88 % de este tipo de tumores.

El cáncer de mama triple negativo carece de terapias dirigidas específicas, por lo que la quimioterapia sigue siendo el principal tratamiento. Hasta ahora, la expresión de la proteína fascina en las células tumorales se había asociado a mayor agresividad y peor pronóstico. Sin embargo, el estudio demuestra que su función depende del tipo de célula en el que se exprese y del entorno tumoral.

Los resultados indican que la presencia de fascina en determinadas células del estroma, especialmente en los miofibroblastos que rodean al tumor, se relaciona con una mayor probabilidad de respuesta completa a la quimioterapia previa a la cirugía y con una evolución clínica más favorable. Este hallazgo permite explicar por qué tumores con características similares pueden responder de forma muy distinta al mismo tratamiento.

El camino hacia nuevas terapias

El trabajo también abre la puerta a futuras estrategias terapéuticas. En modelos de laboratorio, la imipramina, un fármaco de uso conocido, logró reducir la expresión del gen que codifica la proteína fascina y disminuir la capacidad de migración de las células tumorales.

"Aunque se trata de una investigación en fase preclínica, los resultados ayudan a comprender mejor los mecanismos de respuesta al tratamiento y ponen de relieve la importancia del entorno tumoral", señala Ana María Hurtado López, investigadora vinculada al proyecto, que destaca el potencial de estos avances en el desarrollo de una medicina más personalizada.

El estudio se ha basado en el análisis de muestras tumorales de 145 mujeres y se ha completado con estudios experimentales. En el proyecto han participado profesionales del Hospital General Universitario Santa Lucía, junto al IMIB y el grupo de Genética, Patología Molecular y Enfermedades Raras de la UCAM, contribuyendo a avanzar en tratamientos más ajustados a las características de cada paciente con cáncer de mama triple negativo.