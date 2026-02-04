Frucimu refuerza su dirección para consolidar su expansión y crecimiento

La cooperativa Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu), uno de los principales referentes del sector frutícola en la Región de Murcia y pieza clave del tejido económico y social del municipio, ha anunciado de la mano de su director general, Paco Ruiz, la incorporación de Gala García Imbernón como subdirectora general, en el marco de su proceso de crecimiento y fortalecimiento interno.

Desde la entidad afirman que «esta decisión responde a una realidad clara: en los últimos años, Frucimu ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en volumen de actividad como en presencia en mercados nacionales e internacionales».

Así, este desarrollo ha ido acompañado de una mayor complejidad organizativa y de nuevas exigencias, no solo por parte de los clientes, sino también del propio sector y de la cooperativa como proyecto colectivo, explican desde la cooperativa muleña.

En este contexto, el director general de Frucimu, Paco Ruiz, ha venido trabajando en el refuerzo de la estructura directiva con el objetivo de dotar a la cooperativa de una organización cada vez más profesional, coordinada y cercana a las personas.

«La dimensión que ha alcanzado Frucimu en los últimos años nos obliga a dar un paso más en nuestra forma de organizarnos», remarca su director general. «Necesitamos un equipo directivo sólido, que trabaje de manera coordinada y que esté muy cerca de las personas que nos han traído hasta aquí, que no son otros que nuestros clientes, nuestros socios y nuestros empleados. «La incorporación de Gala García, va precisamente en esa línea”, ha señalado Ruiz.

Gala García Imbernón, es licenciada en Derecho y ADE por la Universidad de Murcia y cuenta con varios másteres de especialización. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas del sector agrícola y logístico, cuenta con experiencia en la gestión de equipos, la dirección de filiales internacionales como Chile o Perú y la reorganización de equipos buscando la eficiencia y la excelencia operativa y recientemente ha sido premiada como Directiva del Año 2025 de Gran empresa por la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR).

Consolidar el crecimiento

El director general de Frucimu detalla que, además, «su nombramiento se enmarca en el proceso de evolución cultural que la cooperativa viene impulsando de forma progresiva, con una apuesta clara por la mejora de la gestión, la colaboración interna y la adaptación a un entorno cada vez más exigente y cambiante».

«El sector está cambiando, los mercados cambian y las cooperativas también tenemos que hacerlo. Para seguir dando un buen servicio a nuestros socios y clientes necesitamos una organización preparada, flexible y alineada, capaz de anticiparse y de responder con agilidad», añade Ruiz.

Desde la dirección de Frucimu destacan que este refuerzo del equipo directivo no solo tiene como objetivo consolidar el crecimiento alcanzado, sino también avanzar en la profesionalización de la gestión y en la apuesta por el talento del entorno.

«Creemos firmemente en las personas y en el talento como palanca de futuro. Queremos que Frucimu sea un proyecto atractivo para quienes viven aquí, y que la gente de Mula vea en la cooperativa una oportunidad real de desarrollo profesional. La incorporación de Gala García es una muestra clara de ese compromiso», ha subrayado Ruiz.

Motor económico

Actualmente, Frucimu genera más de 600 empleos directos y su actividad impacta de forma directa e indirecta en más de 1.300 familias, entre agricultores, proveedores y empleados. Con esta decisión, la cooperativa reafirma su papel como motor económico y social del municipio y su compromiso con un crecimiento responsable y sostenible.

«Nada de lo que hemos conseguido sería posible sin el esfuerzo diario de las personas que forman parte de Frucimu, consiguiendo un servicio de calidad a nuestros clientes. Queremos seguir creciendo contando con ellas, escuchándolas y construyendo juntos una cooperativa de la que todos podamos sentirnos orgullosos», concluye el director general.

La incorporación de Gala García Imbernón se integra en la hoja de ruta de Frucimu para los próximos años, centrada en seguir creciendo de forma sostenible, mejorar el servicio al cliente, avanzar en la modernización de procesos y reforzar una organización preparada para afrontar con garantías los retos del futuro.

La cooperativa Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu) fundada en 1.988 y asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), cuenta con más de 800 socios y 2.600 hectáreas dedicadas principalmente al cultivo de cítricos, almendra y fruta de hueso.

Noticias relacionadas

Con una gran implantación en los mercados, tanto europeos como de terceros países, en el último ejercicio económico del grupo de empresas de la cooperativa cerró con una facturación de 62 millones de euros, un movimiento de kilos de fruta y de cítricos de 58 millones de kilos y un crecimiento sostenible en empleo con más de 600 empleos fijos y 1.000 en campaña, lo que sitúa a Frucimu como uno de los mayores empleadores de la comarca de Noroeste.