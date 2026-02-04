Los economistas murcianos ven en el biometano y las renovables la gran palanca de la transición energética para la Región

Los economistas murcianos avalan la producción de la energía fotovoltaica, la eólica y también la de biometano como principales oportunidades energéticas para que la Región dé pasos de gigante para llevar a cabo la transición energética que se plantea en el país hacia un modelo más sostenible.

En pleno debate sobre la instalación de plantas de biogás en diversos municipios de la Región, con el recuerdo todavía del reciente referéndum en localidades como Las Torres de Cotillas donde los vecinos dijeron rotundamente 'no' (con un 97% de los votantes en contra) a la planta de biometano, los economistas murcianos -basándose únicamente en "la visión economicista de las cuestiones"- destacan la importancia que tendría estas instalaciones para llevar a cabo la transición energética que plantea España para las próximas décadas.

Solo el 20% de ellos consideraría que la resistencia social o empresarial sería realmente un obstáculo para llevar a cabo este proceso y el "alto potencial" que tendría la Región en la producción de estas energías renovables ayudaría a "fortalecer la competitividad de los sectores productivos murcianos", por lo que la Comunidad "está bien posicionada para beneficiarse de la transición energética".

Solo el 20% de los encuestados ve la resistencia social o empresarial como un obstáculo real

Estas son algunas de las principales conclusiones del Barómetro número 38 del Colegio Oficial de Economistas de la Región que fue presentado este miércoles y que en su bloque de coyuntura preguntaba sobre los retos que se plantea la transición energética en nuestro país.

La nueva edición de este estudio fue presentada por Patricio Rosas y José Carlos Sánchez, director del Servicio de Estudios Económicos y director del Barómetro del Colegio de Economistas respectivamente, así como por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región, Marcos Mateos.

Según los resultados de la encuesta, más de dos tercios de los colegiados se muestran 'de acuerdo' o 'muy de acuerdo' con la afirmación de que la Comunidad cuenta con un alto potencial en biometano, fotovoltaica y eólica. Respecto a si esta transición energética puede fortalecer la competitividad de los sectores productivos murcianos, la respuesta afirmativa obtiene también puntuaciones medias superiores a 3 sobre 5.

Grado de acuerdo con afirmaciones desde la perspectiva regional. / Colegio de Economistas

Las dudas sobre su necesidad

El informe también revela que, en líneas generales, existen muchas dudas y falta de consenso sobre si la transición energética es un proceso "económicamente necesario" para el país. El cambio de rumbo que quiere llevar a cabo España en las próximas décadas hasta el año 2050 para transformar el modelo productivo y de consumo hacia fuentes renovables y limpias, eliminando los combustibles fósiles y lograr la neutralidad climática en 2050, divide la opinión de los economistas murcianos.

Menos de la mitad de ellos (el 47%) no tiene dudas respecto a que este proceso sea tan beneficioso como se ha planteado para España, unos datos que quizá no sean tan "sólidos y tan robustos como se puede pensar a priori", lo que demanda necesariamente "seguir avanzando en la concienciación y en todas las medidas que traten de ayudar a educar a la ciudadanía en conjunto".

¿Considera que la transición energética es un proceso económicamente necesario para España? / Colegio de Economistas

Una importante mayoría de encuestados, el 52,7%, considera que el nivel de concienciación sobre la transición energética es 'insuficiente', a lo cual podría añadirse el 6,3% de colegiados que lo consideran 'muy bajo'.

El análisis por colectivos permite identificar en esta ocasión a las mujeres (70%), los colegiados de más de 60 años (64,4%) y los empresarios o cuenta propia (56,6%) como aquellos que en mayor número consideran 'insuficiente' el nivel de concienciación social y empresarial sobre la transición energética en España.

Menos de la mitad de los encuestados duda de que el proceso sea económicamente necesario para España

Asimismo casi la totalidad de los economistas murcianos encuestados (9 de cada 10) consideran que las políticas y los plazos establecidos por las distintas administraciones públicas son 'inadecuados' para lograr una transición energética efectiva.

¿Cómo considera que la energía nuclear debe formar parte del mix energético en los próximos 10 años? / Colegio de Economistas

La nuclear sigue siendo necesaria

¿Y qué pasa con la energía nuclear? Mientras el Gobierno español sigue con su apuesta de ir progresivamente cerrando las instalaciones que hay repartidas por todo el país, entre otras cuestiones que llaman la atención, los colegiados encuestados se decantan por no excluirla del mix energético español en la próxima década, si bien las opiniones sobre su peso no son tan concluyentes.

Solo un 3,6% opina que 'no debe formar parte', mientras que un 15,3% entiende que 'debe formar parte de manera transitoria reduciendo progresivamente su papel hasta desaparecer'. Es decir, en conjunto, menos del 20% considera que la energía nuclear debería desaparecer del mix energético.

Más del 80% apuesta por mantener la energía nuclear en el mix energético

En el lado opuesto, casi el 40% considera que 'debe ser una parte fundamental'. En todo caso, en el Barómetro se expone que el porcentaje más elevado se alcanza en la opción que, pese a apostar por mantener la energía nuclear dentro del mix energético, considera que 'debe tener un rol complementario' (41,4%).

Obstáculos y factores determinantes de la transición energética en España / Colegio de Economistas

Los obstáculos más importantes

El estudio revela también los obstáculos y las trabas que ven los economistas para hacer frente a este proceso: la inseguridad jurídica en primer lugar, la falta de planificación estratégica y el coste de las inversiones que serían necesarias a acometer para llevarlo a cabo.

Precisamente los tres intervinientes aplaudieron que, ante esa falta de planificación, el Gobierno murciano haya preparado y presentado esta misma semana el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, "una hoja de ruta completa y ambiosa a la que habrá que ver el cumplimiento de los indicadores de seguimiento", expuso Rosas.

En cuanto a los factores más relevantes y las acciones prioritarias a las que se les da mayor importancia a la hora de abordar la transición energética, los economistas apuntan a la mejora de la propia eficiencia energética, la necesidad de un marco regulatorio estable e incrementar la inversión pública en infraestructura energética.

Confianza en la fortaleza del sector industrial

El sector industrial en la Región de Murcia no flaqueará a pesar de que haya terminado enero con una caída de empleo y con los despidos de los trabajadores de Sabic ondeando sobre el horizonte.

Los economistas murcianos, a pesar de que siguen con preocupación la evolución del sector ante el previsible cierre de la planta de la multinacional en Cartagena y con un entorno internacional cada vez más competitivo. Cualquier circunstancia que suponga despidos como los que se plantean en Sabic, supondría reducir el peso del sector, algo que "es una muy buena noticia" para la economía regional. La industria cerró el año 2025 con un balance claramente favorable en términos de creación de empleo, pese a que los datos de enero de 2026 no hayan sido los esperados, con una caída reseñable.

Noticias relacionadas

A pesar de estas circunstancias, Patricio Rosas apuntó que se espera que el sector se mantenga fuerte a lo largo de este año porque "incorpora más productividad, genera empleo más estable y mejor retribuido, y aporta una serie de connotaciones que hacen que los territorios sean más competitivos y más ricos". Además, el representante del Colegio recordó que existen otros subsectores industriales que continúan avanzando de forma notable en la Comunidad, como el sector armamentístico, que mantiene una evolución positiva.