Día gris y con lluvias en la Región: consulta la previsión del tiempo para este miércoles

La borrasca de gran impacto 'Leonardo' dejará temporal atlántico en toda la Península desde este miércoles y hasta al menos este sábado, según el último aviso especial emitido este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el organismo estatal ha explicado que las precipitaciones, el intenso viento y el temporal marítimo que han marcado la meteorología durante los últimos días continuarán durante las próximas jornadas, con condiciones que empeorarán a partir del miércoles con la llegada de 'Leonardo', que se mantendrá estacionaria al noroeste hasta el fin de semana.

Así, aunque el paso de la borrasca no afectará tanto al sureste español, tendrá algunas consecuencias en la Región de Murcia. Este miércoles, 4 de febrero, se espera nuboso, con cielos cubiertos y lluvias generalizadas y moderadas, que serán más persistentes en el Noroeste de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso. Las máximas alcanzarán valores de 16-17 grados en municipios como Murcia, Cartagena o Lorca y las mínimas no bajarán de los 4 grados ni en puntos más fríos como Caravaca o Yecla.

Temperaturas mínimas/máximas Caravaca de la Cruz: 4/15 ºC

Cartagena: 12/17 ºC

Lorca: 8/17 ºC

Murcia: 8/16 ºC

Yecla: 4/14 ºC

Los vientos serán flojos de componente oeste, con intervalos moderados y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras más occidentales.

No obstante, por el momento no se prevé una situación de vientos huracanados como la de la semana pasada y no se ha activado ningún aviso por fenómeno meteorológico adverso en la Región de Murcia.

'Subidón' de temperaturas el jueves

Respecto a la previsión del tiempo para este jueves, 5 de febrero, las predicciones de la Aemet apuntan a un ascenso de temperaturas bastante notable en algunas zonas de la Región de Murcia. En Murcia los termómetros alcanzarán los 25 grados, en Lorca 23ºC y en Cartagena 21 ºC.

Persistirán las lluvias, débiles a moderadas en el interior, y los cielos comenzarán a despejarse al final de la tarde.

En cuanto a los vientos, se esperan moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables durante las horas centrales del día.