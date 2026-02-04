El cooperativismo murciano creó 123 nuevas empresas y unos 3.000 empleos en 2025

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) ha presentado el ‘Estudio prospectivo sobre la creación de empleo en las cooperativas de la Región de Murcia e inversiones’. Un informe con datos de 2025 que refrenda al cooperativismo como uno de los principales motores regionales de empleo y desarrollo económico.

Una profesora imparte clase en la cooperativa de enseñanza Samaniego, de Alcantarilla / Ucomur

Así, durante este pasado ejercicio nacieron 123 nuevas cooperativas murcianas, siendo más del 70% impulsadas desde Ucomur. Una cifra que confirma a la Región de Murcia como la primera comunidad autónoma de España en números absolutos en creación de cooperativas.

En este estudio del universo cooperativo de la Región de Murcia han participado 719 empresas

Además, las cooperativas murcianas generaron 2.947 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 17% del empleo total creado en la Región de Murcia. De esas incorporaciones laborales, 1.508 han sido masculinas y 1.439 femeninas, lo que vuelve a demostrar que el modelo cooperativo reparte su empleo prácticamente al 50% entre hombres y mujeres.

El 30% de las cooperativas consultadas prevé crear empleo este año, con más de 2.000 nuevos puestos de trabajo

Estudio riguroso

Este estudio realizado por Abay Analistas Económicos fue presentado el pasado 23 de enero por el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, en un acto en el que participó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. Ambos subrayaron la importancia de contar por primera vez con un estudio de carácter prospectivo que analice de forma rigurosa el impacto del sector cooperativo.

Pedreño explicó que este estudio es el primero que analiza de manera global el universo cooperativo de la Región de Murcia. «En su elaboración han participado 719 cooperativas, obteniéndose datos consolidados de cerca de 400, una muestra suficiente para reflejar con precisión el impacto del sector», informó.

595 cooperativas murcianas crearon empleo en 2025, con una media de 4’9 nuevos puestos por entidad, cifra muy superior a las medias regional y nacional

«Este informe aporta evidencia y rigor de la relevancia estructural del cooperativismo dentro del tejido económico y social de la Región de Murcia. Confirma con datos que el cooperativismo murciano tiene un papel clave en la creación de empleo y también en la inversión sostenible», destacaba López Aragón. En este sentido, remarcó que los datos confirman que las cooperativas «crean empleo, invierten e innovan, y lo hacen con valores».

Taller infantil con materiales reciclados desarrollado por la cooperativa murciana Circúbica. / Ucomur

Por encima de la media

Según detallaba Pedreño, «595 cooperativas crearon empleo en 2025, con una media de 4’9 nuevos puestos por entidad, una cifra muy superior a las medias regional y nacional. Con un dato muy significativo: las cooperativas medianas y grandes han creado el 50% de los empleos. Es trascendente que vaya creciendo ya no tanto el número empresas, pero sí su peso».

Hefame, dedicada a la distribución farmacéutica, es la mayor cooperativa murciana. / Ucomur

«Es importante destacar que Murcia haya sido Capital Española de la Economía Social en 2025, con el desarrollo de un centenar de actuaciones, ha contribuido a reforzar la visibilidad del sector y a consolidar un modelo empresarial que ofrece resultados tangibles», reseñaba Pedreño, que recordó al servicio de los cuidados personales como uno de los seis sectores emergentes en la Región.

La celebración de Murcia Capital Española 2025 de la Economía Social ha contribuido a la visibilidad y desarrollo del sector

Además, López Aragón recalcó que desde el Gobierno regional se ha acompañado este impulso con políticas públicas, como el VI Pacto por la Economía Social, dotado con 12’5 millones de euros, así como con el apoyo a proyectos financiados con fondos europeos. «La economía social y el cooperativismo son una prioridad para el Ejecutivo regional y miramos a 2026 con la misma ambición», señalaba la consejera.

Empleo y futuro

El estudio incluye también una perspectiva para 2026 que mantiene un escenario positivo. En concreto, el 30% de las cooperativas consultadas prevé crear empleo durante el próximo año. En términos absolutos, se estima la creación de 2.061 nuevos puestos de trabajo en 449 cooperativas. «Es una previsión ilusionante y positiva, pero también comedida, porque confiamos en superarla», adelantaba el presidente de Ucomur.

Mula Confort Comodón es una cooperativa que ofrece cualquier artículo relacionado con el descanso. / Ucomur

Asimismo, el informe recoge que el 44% de las cooperativas murcianas prevé realizar inversiones en 2026, principalmente destinadas a mejorar su competitividad, avanzar en procesos de digitalización y adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas. Las mayores previsiones de inversión se concentran en los sectores industrial, energético, del agua, cultura, deporte y servicios sociales.

El 44% de las cooperativas murcianas invertirá en 2026 para mejorar su competitividad, avanzar en digitalización y adaptarse a nuevas tecnologías

Además, durante este año se tiene previsto desarrollar diversos proyectos estratégicos para el sector, como la creación de una academia de emprendimiento juvenil en colaboración con Naciones Unidas y la puesta en marcha de un hub de vanguardia para identificar sectores emergentes y oportunidades de empleo. «Son iniciativas inspiradoras y estimulantes, que confirman la proyección de un modelo cooperativo caracterizado por su capacidad de resiliencia y por anteponer a las personas», recalcó Pedreño.