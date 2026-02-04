Las cooperativas de la Región de Murcia consolidan su liderazgo en Fruit Logistica 2026

La Región de Murcia vuelve a posicionarse como referente de la producción hortofrutícola europea en una nueva edición de la feria Fruit Logistica, el evento líder del sector a nivel mundial. Desde este miércoles hasta el viernes 6 de febrero la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) estará en las instalaciones de Messe Berlín en el espacio C40 del pabellón 18 junto a sus asociados Agroter, SAT San Cayetano y su marca comercial, Alpi; Campos de Jumilla; Hortamira; Limonar de Santomera; La Vega de Cieza, Soltir y Thader Cieza.

Además, estarán en la capital alemana los asociados de la federación, Alimer (estand A40), Unexport (A45), Fruveg (C40), Anecoop (B01), Deilor (A40), Levante Sur y su marca Jimbofresh (F45), los equipos comerciales de Campotejar y Frucimu, y la cooperativa Gregal (B71 del pabellón 11.2).

En este sentido, tal y como indican desde el Gobierno regional, en esta ocasión asistirán a la feria en la capital alemana hasta 73 empresas de la Región, incluyendo a la IGP Melocotón de Cieza y la DO Pera de Jumilla, junto con empresas tecnológicas que ofrecen servicios de maquinaria, riego o eficiencia en los cultivos para seguir dando pasos hacia una agricultura rentable, sostenible y que garantiza la seguridad alimentaria.

Fecoam y sus entidades asociadas estarán presentes así un año más exhibiendo su amplia gama de productos frescos, los cuales abarcan desde cítricos y frutas de hueso hasta hortalizas y verduras de una gran variedad de clases, poniendo en valor la profesionalización del sector y de las cooperativas, «demostrando que la Región de Murcia está a la vanguardia mundial», indican desde la entidad.

Internacionalización estratégica

La participación de las cooperativas agroalimentarias en Fruit Logistica 2026 sirve a su vez como escaparate mundial y punto de encuentro «imprescindible» con clientes y proveedores, destacan desde Fecoam. Además de los expositores llegados desde todo el mundo, Alemania es uno de los principales destinos de las exportaciones hortofrutícolas regionales, siendo así «el emplazamiento perfecto para demostrar la calidad avalada por los estándares más exigentes del mundo», explica la federación.

Desde Fecoam remarcan que «no es que el sector agro regional en general, y las cooperativas en particular, haya hecho los deberes, es que ha hecho mucho más» de lo exigido en las legislaciones europeas y nacionales.

Este compromiso con la sostenibilidad «no es solo una respuesta a las múltiples regulaciones del sector, sino que asimismo es una ventaja competitiva que permite a las entidades regionales diferenciarse en los mercados de todo el mundo».

Es por ello que la internacionalización y la exportación «no es una opción, sino motor de crecimiento» de las cooperativas. La capacidad de las cooperativas agroalimentarias para operar en mercados exteriores se basa en una estructura logística optimizada y una red comercial que ha sabido adaptarse a las transformaciones de la era digital.

El sector cooperativo regional, que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas de asociacionismo profesionalizado, ha logrado que la marca «Región de Murcia» sea sinónimo de seguridad alimentaria y excelencia en los lineales de la gran distribución mundial, enfatizan desde la federación.

Para Fecoam, «las cooperativas de la Región de Murcia son modelo de calidad y de sostenibilidad», siendo referentes tanto en España como en los mercados internacionales a la hora de la producción y la exportación. Las 74 entidades asociadas a Fecoam representan 13 sectores de actividad, aglutinando a 22.000 agricultores y ganaderos, y generando más de 45.000 puestos de trabajo.

Estas facturan 1.340 millones de euros al año, exportando más del 80 por ciento de su producción.

«La internacionalización es una apuesta estratégica», remarcan desde Fecoam, siendo una de las principales claves a la hora del crecimiento del sector en las últimas décadas. Con los principales mercados en países de la Unión Europea, cada vez más se están abriendo paso destinos como Asia o África, explican desde la organización.

«La trayectoria de más de 40 años de cooperativismo ha sentado las bases para mirar el futuro con la ambición de seguir liderando la producción y la transformación de la agricultura europea».