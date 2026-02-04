Las cooperativas agroalimentarias protestan con un reparto masivo gratuito a la población

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), y sus entidades asociadas, se sumaron y colaboraron con la jornada de protesta organizada desde las organizaciones de la Región de Murcia, Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Los voluntarios de las organizaciones agrarias repartieron fruta y verdura de temporada. / Rubén Aragón

A través de un reparto gratuito de verduras, hortalizas y cítricos de temporada, «los agricultores regionales han ofrecido directamente del campo los alimentos que tanto sacrificio y esfuerzo cuesta producir a diario, con el fin de que la sociedad entienda y apoye las múltiples demandas del sector agroalimentario», explican desde Fecoam.

Fueron alrededor de 20.000 kilos de producto repartidos durante toda la mañana a las miles de personas que se acercaron a la Plaza Belluga de la capital, con el fin de escenificar la unión de sociedad y el sector agro, y de que la sociedad entienda y comprenda las demandas de agricultores y ganaderos, recabando su apoyo, afirman desde la federación.

Múltiples demandas

Las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y productores no solo de la Región de Murcia, sino de toda España, insisten en que hay cuestiones urgentes a las que se debe hacer frente desde todas las administraciones, como en el ámbito europeo, con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), de cara al periodo 2028-2034, y el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países que conforman Mercosur.

Numerosas personas acudieron a la Plaza Belluga de la capital al reparto de producto. / Rubén Aragón

Asimismo, a nivel estatal con el agua, incluyendo la defensa del Trasvase Tajo-Segura, la adecuación de las reglas de explotación a criterios estrictamente técnicos, así como un precio del agua asumible para producir alimentos; burocracia, costes de producción o seguros agrarios. Y también a nivel regional, con la Ley del Mar Menor o la Ley de la Cadena Alimentaria.

En este sentido, Santiago Martínez, presidente de Fecoam, «hay que felicitar a las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA por el éxito de la protesta», ya que en poco tiempo han conseguido movilizar a todo el sector. Para el dirigente cooperativista, era necesario explicar a la sociedad nuestras reivindicaciones, así como decirles a los políticos «que con la despensa y con las cosas de comer no se juega».

Cooperativas y productores entregaron alrededor de 20.000 kilos de manera totalmente gratuita. / Rubén Aragón

La seguridad alimentaria «es un tema que hay que tomarlo muy serio». Esta jornada de protesta, la cual incluyó cortes con tractores y vehículos agrarios a lo largo de diferentes puntos de las autovías A-7 y A-30 de la Región, «fue muy importante a nivel nacional para demostrar a los políticos que estamos unidos y que no podemos tolerar» que nos den de comer terceros países, afirma Martínez.

«Es necesario salvaguardar la seguridad alimentaria, la producción de alimentos y un nivel de vida digno para agricultores y ganaderos. El sector agro está harto de ser moneda de cambio», remarca el presidente de Fecoam.

Importancia de las movilizaciones

Para Fecoam, las protestas, no solo en la Región de Murcia, sino en toda España y en Bruselas, vuelven a poner de relieve el profundo malestar de todo el sector, siendo necesario que de una vez por todas se escuche y se cuente con los agricultores y ganaderos, y se pongan en marcha políticas equilibradas realistas que no comprometan el futuro de las explotaciones y la seguridad alimentaria de toda la sociedad.