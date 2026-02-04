La Consejería amplía el cribado de útero a una nueva zona de salud

El Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta actualmente con tres programas de cribado de cáncer: mama, colon y cérvix (útero), cuyo objetivo principal es la detección precoz de los tumores para iniciar el tratamiento de forma inmediata y aumentar así la supervivencia de los pacientes.

El cribado de cáncer de útero ha sido el último en llegar. Puesto en marcha como proyecto piloto a final de 2025 en la zona básica de salud de Floridablanca, en Murcia, ha dado ya buenos resultados al haber permitido detectar lesiones en 22 pacientes en su primer año de funcionamiento. Esto ha llevado a la Consejería de Salud a dar el paso de ampliarlo y para ello ha decidido extender el nuevo programa de cáncer de cérvix a la zona básica de salud de Vistabella, tras el proyecto inicial de Floridablanca.

Salud recuerda que el proyecto iniciado supone la transformación del programa oportunista al poblacional y se incluye en la estrategia mundial de la OMS para la eliminación del cáncer de cérvix a través de una estrategia que combina vacunación, detección precoz y asistencia integral.

La ampliación del cribado de cáncer de útero a la zona de Vistabella permitirá que llegue a 4.190 mujeres entre 30 y 65 años de esta zona básica de salud, a quienes les comenzarán a llegar las cartas invitándoles a participar a final de este mes de febrero y principios de marzo.

En esta petición se les invita a realizarse ellas mismas la prueba de la autótoma para la detección del virus del papiloma humano (VPH). Para ello deben retirar un kit de forma totalmente gratuita en las farmacias que participan, hacerse la prueba en casa y depositarla en el buzón que se instalará en su centro de salud.

En la ampliación del programa está previsto que participen nueve oficinas de farmacia de la zona, a las que se les va a suministrar inicialmente 300 kits de autótoma.

Programa para la prevención del cáncer de mama

En el cribado de cáncer de mama, la Región de Murcia fue la primera comunidad en anunciar en 2022 la ampliación el rango poblacional del cribado a mujeres de 45 a 74 años, cuando en ese momento la franja de edad que se incluía era de los 50 a los 69 años. En esta planificación se ha producido un retraso considerable, ya que se esperaba cubrir la nueva franja ampliada a final de 2025, algo que no ha ocurrido.

Pese a ello, se siguen dando pasos y la Consejería afirma que sigue trabajando en la ampliación, que se ha planificado de forma gradual, por fases. Así, mientras que en 2025 el rango de edad era de 47 a 70 años, actualmente se han incorporado a las mujeres de 46 a 72 años, a quienes ya se están enviando las cartas.

Durante el bienio 2023-2024 se han realizado un total de 237.227 invitaciones al cribado entre los 47 y 70 años, de las cuales han asistido 153.607 mujeres. La tasa de participación bienal ha sido del 64,75%.

En estos últimos años el SMS ha readaptado el circuito de cribado de mama después de que la Asociación Española Contra el Cáncer anunciara en 2023 que dejaba de realizar las mamografías que venía haciendo en la Región desde hace treinta años, ya que dentro de sus líneas estratégicas y de actuación no está prevista esta asistencia. Por ello, en estos momentos el cribado se realiza tanto en hospitales del SMS como en centros concertados, dependiendo del área de salud.

Cribado de colon

El programa de prevención del cáncer de colon y recto de la Región invita a participar a través de una carta que llega al domicilio de las personas de 50 a 69 años. Con ella se busca detectar sangre no apreciable a simple vista y para ello se realiza una prueba en heces que es sencilla, indolora y gratuita. En la carta figura el listado de farmacias donde, presentando la invitación, se puede recoger el tubo para la prueba, que se deposita en el buzón habilitado para ello en los centros de salud y consultorios.

Si el cribado resulta negativo se informa mediante una carta postal al interesado y a los dos años se le vuelve a invitar para que participe porque la prueba es bienal, mientras que si es positiva el Servicio Murciano de Salud (SMS) contacta para realizar nuevas pruebas y determinar el tratamiento en función de cada caso.