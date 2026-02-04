Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha comenzado la Fase I de la restauración de dunas en seis áreas de La Manga del Mar Menor, una actuación clave para proteger uno de los espacios naturales más frágiles del litoral murciano, sometido desde hace décadas a una fuerte presión urbanística.

El proyecto, con una inversión de 210.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, se desarrolla en el tramo comprendido entre el Canal del Estacio y Veneziola, en el término municipal de San Javier, y forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM). Está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las dunas están situadas entre el Canal del Estacio y Veneziola, en San Javier / L.O.

El Miteco actuará durante ocho meses en el tramo entre el Estacio y Veneziola

Eliminación de especies invasoras

Uno de los ejes principales de la intervención es la lucha contra las especies invasoras, consideradas una de las mayores amenazas para la biodiversidad en España. En este sentido, los trabajos se centrarán en la eliminación de flora exótica como la uña de gato (Carpobrotus edulis), muy extendida en el litoral, y en la restauración del ecosistema dunar mediante la plantación de especies autóctonas, la instalación de vallados blandos y la colocación de captadores de arena.

El objetivo es recuperar la vegetación propia de las dunas, mejorar el equilibrio sedimentario y reducir la erosión costera, ya que estos sistemas actúan como una reserva natural de arena y una barrera frente al oleaje. Entre las especies que se plantarán destacan la esparraguera del Mar Menor, el hinojo marino, la campanilla de mar y la azucena de mar.

Especial relevancia tiene la esparraguera del Mar Menor (Asparagus macrorrhizus), una especie endémica que desde 2023 está catalogada como en peligro de extinción. Su principal amenaza es la urbanización del cordón litoral, ya que gran parte de sus poblaciones se localizan en suelos urbanizables y fuera del dominio público marítimo-terrestre.

Cada cuatro meses

Para garantizar el éxito de la restauración, el Miteco instalará vallados perimetrales que impidan el paso de personas y vehículos por las zonas regeneradas. Además, los trabajos de eliminación de flora invasora se repetirán cada cuatro meses durante al menos cuatro años, con el fin de evitar su reaparición.

Las actuaciones se desarrollan en seis zonas de superficie variable: dos en el Mediterráneo (Ensenada del Esparto Norte y Sur) y cuatro en el Mar Menor (Playa Chica y Veneziola Sur, Centro y Norte). En ellas se reforzarán los sistemas dunares existentes, se crearán nuevas bandas de vegetación y se retirarán restos de estructuras de hormigón y escombros, completando así una intervención integral para devolver resiliencia y valor ecológico a este enclave único del litoral regional.