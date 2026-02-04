Un cáncer cada hora en la Región de Murcia

Unos 26 pacientes murcianos reciben cada día un diagnóstico de cáncer. Solo este año 2026, el Servicio Murciano de Salud (SMS) prevé diagnosticar en la Región de Murcia un total de 9.417 nuevos casos, una cifra que sigue creciendo imparable y que supone 380 más que en 2025.

Coincidiendo con la conmemoración del Día del Cáncer, que se celebra este miércoles, 4 de febrero, el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud ha publicado esta semana su último Boletín Epidemiológico, que en este caso titula ‘Estimaciones de casos incidentes de cáncer en 2026 en la Región de Murcia’.

En este estudio se hace una radiografía sobre la salud oncológica de la comunidad autónoma y la evolución que se ha seguido en los últimos años, con la previsión de que los casos de cáncer sigan aumentando a futuro. Para el cálculo, los profesionales sanitarios han utilizado los datos provenientes del Registro de Cáncer de la Región de Murcia, de base poblacional, cuyo objetivo es recoger todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en residentes de la comunidad. Como fuentes de información, el registro incluye todos los hospitales murcianos, tanto públicos como privados, los laboratorios privados de anatomía patológica, los programas de cribado poblacional de cáncer de mama y colorrectal, el reintegro de gastos del SMS y el registro de mortalidad.

Los autores apuntan que para los cálculos no se ha incluido el año 2020 para evitar el posible impacto de la pandemia de covid en la incidencia observada de casos de cáncer.

Con estos datos, la previsión es que en 2026 se diagnostiquen en la Región 9.417 casos de cáncer, de los que 5.396 serán en hombres (57%) y los 4.021 restantes en mujeres (43%).

Estas cifras representan 380 casos más de los que se registraron el pasado año 2025, lo que supone un crecimiento anual del 4,2% en el total de diagnósticos oncológicos.

Además, las cifras previstas para este ejercicio representan un aumento de casos del 20% en relación a los datos de 2019 -año previo a la pandemia-, cuando se han realizado 7.854 nuevos diagnósticos de cáncer en la Región de Murcia.

Cánceres más frecuentes Hombres Próstata. Pulmón. Vejiga. Colon. Mujeres Mama. Pulmón. Colon. Útero.

Próstata en hombres, mama en mujeres

El informe de Epidemiología detalla que en hombres, el cáncer más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de próstata, con 1.114 casos (21% del total en hombres) y una tasa de incidencia bruta de 136,3 casos por 100.000 habitantes. A este le sigue el cáncer de pulmón, con 711 casos (13%); el de vejiga, con 598 casos (11%); el cáncer de colon, con 468 (9%); el cáncer de riñón, pelvis, uréter y otros órganos urinarios, con 237 casos; y el cáncer de recto y ano, con 205 casos (4%).

Estos tumores supondrían conjuntamente el 62% de los casos diagnosticados en hombres durante todo el año, según el estudio dado a conocer esta semana por la Consejería de Salud.

Por su parte, en mujeres, el cáncer más frecuente sería el de mama, con 1.215 casos (30% del total en mujeres) y una tasa de incidencia bruta de 150 casos por cada 100.000 habitantes; seguido de cáncer de pulmón, con 338 casos; cáncer de colon, con 321 casos; cáncer de útero, con 249 casos; y el cáncer de tiroides, con 157 casos.

Entre los tumores digestivos también destaca el cáncer de páncreas, con 180 casos en hombres y 102 en mujeres; el cáncer de hígado, con 148 casos en hombres y 30 casos en mujeres; y el cáncer de estómago, con 124 casos en hombres y 96 casos en mujeres.

En relación a los tumores hematológicos, los más frecuentemente diagnosticados son el linfoma no Hodgkin y las leucemias; mientras que en melanomas se calcularía para este año 2026 en la Región de Murcia 152 casos en hombres y 134 casos en mujeres.

El Boletín Epidemiológico apunta que en 2026 se observaría un incremento del número total de nuevos casos diagnosticados respecto a 2019 del 20% en hombres y del 22% en mujeres. En cáncer de colon, por ejemplo, se produciría un aumento de los casos en hombres del 18% y del 11% en mujeres.

El consumo de tabaco está entre los principales factores de riesgo oncológico. / L.O.

Tabaco, alcohol y obesidad: riesgos a evitar

Un tercio de las muertes por cáncer son evitables, ya que están relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol, con la obesidad y el sedentarismo, por lo que la Consejería de Salud de la Región de Murcia aprovecha el Día del Cáncer para recordar la importancia de evitar los factores de riesgo y el peso que tiene la prevención con hábitos de vida saludables.

Basándose en las cifras del ‘Informe Mundial del Cáncer’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud insiste en que el tabaco es el factor de riesgo individual responsable de un mayor número de cánceres, aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de pulmón, y es un agente causal fundamental en multitud de otros cánceres, como los de cabeza y cuello, vejiga, riñón, esófago, páncreas, estómago, colon y recto, entre otros.

Respecto al alcohol, es un factor de riesgo para multitud de cánceres, como los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, mama, y cavidad oral, entre otros. "No existe un nivel seguro de consumo de alcohol, ya que el riesgo de cáncer aumenta incluso con consumos bajos, y además es importante tener en cuenta el efecto sinérgico que se produce con el hábito tabáquico, multiplicando hasta por 30 el riesgo de ciertos tumores", afirman los responsables sanitarios.

La obesidad se asocia con al menos nueve tipos de cáncer como el de mama, endometrio, colon, renal, vesícula biliar y páncreas, entre otros. Por ello, el ejercicio físico está considerado un pilar fundamental en el estilo de vida saludable, ya que se estima que podría reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y reducir casi el 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Además, el ejercicio físico ha demostrado mejorar la calidad de vida y reducir los efectos secundarios derivados de los tratamientos oncológicos.

Supervivencia: 60% en adultos y 85,5% en menores

La prevención, el diagnóstico temprano y el avance en nuevos tratamientos ha ayudado a aumentar las tasas de supervivencia en los últimos años. En el caso de la Región de Murcia, la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60% a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional, mientras que entre menores la tasa de supervivencia llega al 85,5%.

La Consejería también detalla el peso que tiene la investigación en las enfermedades oncológicas, de ahí la apuesta que existe en este campo desde el SMS con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Actualmente, la Región de Murcia tiene en marcha unos 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, principalmente centrados en el cáncer de mama.

Esta apuesta por nuevos tratamientos frente al cáncer también se observa con la puesta en marcha recientemente de la Unidad de Fases Tempranas en el Hospital Virgen de la Arrixaca, y la creación de la Unidad Coordinada de Investigación del Morales Meseguer y Reina Sofía.