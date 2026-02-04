Descubre el camping en Murcia con termas romanas a 36 grados, ideal para todo el año

Se encuentra en el interior de la Región de Murcia, está lejos de la costa y huye del turismo masivo. No es un hotel, tampoco es un balneario de lujo. Pero muchos lo comparan con un spa gigantesco. Lo mejor que tiene este 'santuario' es que se puede visitar tanto en invierno como en verano.

La clave de su éxito está en el agua: es de manantial y está a 36 grados durante todo el año. Algo que permite a los visitantes bañarse cómodamente incluso cuando fuera hace frío. Según muestra el canal de YouTube Jugando con Nacho, el complejo cuenta con cuatro piscinas cubiertas, tres de ellas especialmente calientes y una a una temperatura más suave.

Piscinas termales originadas en la época de Roma

Su nombre comienza a sonar fuerte para el turista que viaja con la intención de hallar el descanso. El Camping La Fuente está en Baños de Fortuna, una pedanía que debe su fama a sus reconocidas aguas termales. Este paraíso hídrico rememora a diario su pasado romano, en el que sus ciudadanos las empleaban para relajarse y recibir baños terapéuticos.

Más tarde, durante la Edad Media, los musulmanes las reconstruyeron y ampliaron los servicios del manantial. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se acondicionaron los nuevos edificios para sacarle todo el partido posible a sus aguas, combinando la tradición con estructuras más reconocibles a día de hoy.

El complejo está preparado para cualquier plan familiar, puesto que dispone de amplias parcelas para caravanas (algunas con baño propio), zonas de barbacoa, parque infantil, zonas deportivas y un restaurante bien valorado por sus visitantes. Con todo este despliego no es raro que los protagonistas del vídeo de YouTube le den una puntuación de 10 sobre 10, especialmente para los meses de invierno.

Dónde está el Camping La Fuente

Un buen detalle del recinto es que se puede acceder sin necesidad de alojarse allí, pasando el día entre piscinas climatizadas y demás actividades, aunque aseguran que merece la pena vivir la experiencia completa.

A su vez, debes tener en cuenta lo cerca que queda el pueblo de Fortuna. Allí podrás encontrar supermercados, farmacias o tiendas. En general, todo lo que puedas necesitar en caso de una urgencia.

Visitar el Camping de La Fuente es un planazo, sobre todo porque no está aislado. A su alrededor se pueden realizar varias excursiones muy enriquecedoras. Por ejemplo, la visita a los Baños Romanos de Fortuna, el antiguo balneario romano, que incluye una impresionante piscina tallada en roca madre (se ofrecen visitas guiadas).

El siguiente plan es para los aventureros: se trata de la Cueva Negra: una excursión arqueológica imprescindible a poca distancia del camping. Es un santuario romano donde se pueden ver los tituli picti(inscripciones latinas pintadas en la roca).